Beismerte tettét a brutális mezőberényi gyilkos, mégis tárgyalást tartanak az ügyében

Az elmúlt évek egyik legbrutálisabb ügyét tárgyalta kedden a Gyulai Törvényszék – számolt be róla a Beol.hu. – A mezőberényi gyilkosság során egy 48 éves férfi 51 késszúrással végzett egy fiatal nővel, akibe reménytelenül szerelmes volt, ugyanakkor irigységet is érzett a lány életvitele iránt – írta meg korábban a Magyar Nemzet.
A gyilkosság indítékai
A tárgyalás során Kruzsic Tibor ügyész részletesen ismertette a vádiratot. Eszerint a vádlott 2021 óta egyedül élt áramszolgáltatás nélküli házában Mezőberényben és rendszeresen a helyi kocsma vendége volt, ahol a későbbi áldozat pultosként dolgozott 2022-től. A most 48 éves férfi beleszeretett a 25 éves nőbe.
A vádlott rossz anyagi helyzete és a korkülönbség miatt nem mert udvarolni a nőnek, ennek ellenére gyakran fantáziált róla: azt képzelte, hogy egy párt alkotnak, illetve szexuális álmai és képzelgései is voltak. Mindennek ellenére a vendégkiszolgáláson túlmenően sosem kerültek semmilyen kapcsolatba egymással, az áldozat nem is tudott a vádlott vonzalmáról.
A vád arra következtetett a vallomásokból, hogy a férfi irigységet is érzett a nő életmódja iránt: zavarta, hogy míg az ő élete perspektíva nélküli, addig a hölgy jó egzisztenciával rendelkezik, hiszen két állása is volt, külföldi utakra járt és tandemugráson is részt vett Szegeden.
A férfi akkor gerjedt igazán haragra, amikor kiderült, hogy a pultos összejött egy legalább 10 évvel idősebb vendéggel, aki ráadásul hozzá hasonlóan nem tűnt épp vagyonosnak.
Kés a konyhapulton
A vádirat szerint ekkor tudatosult a vádlottban, hogy sosem lehet párkapcsolata a lánnyal. Ettől kezdve, ha a nőre gondolt, folyamatosan remegett, izzadt és homályosan látott. A gyilkosság előtti héten határozta el, hogy véget vet a lány életének, majd magával is végez.
Sőt azt is célul tűzte ki, hogy miközben haldoklik, megerőszakolja majd az áldozatot.
A gyilkosság előtti héten
- kikészített egy 22 centiméteres kést a konyhája asztalára, és tudatosította magában minden reggel, hogy azzal öli meg a lányt.
- Otthonában felírta egy füzetbe a nő nevét, mellé, hogy 1999–2024, dátumokat és egy keresztjelet is rajzolt a számok mellé.
Mindent rögzített a kamera
A gyilkosság előtti éjszaka a vádlott nem tudott aludni az izgalomtól. 2024. június 7-én reggel a táskájába rejtette a konyhakést, majd az italboltba ment. Megvárta, amíg mindenki távozik, 10 óra 38 perckor egyedül maradt a nővel a kocsmában. A felszolgáló a pult mögötti raktárban pakolt, a férfi pedig idegesen járt-kelt a pult és a terasz között: azt figyelte, érkezik-e valaki. A nő 10 óra 56 perckor jött ki a raktárból, a férfi ekkor többször is megszúrta.