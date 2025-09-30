Beismerte tettét a brutális mezőberényi gyilkos, mégis tárgyalást tartanak az ügyében

Az elmúlt évek egyik legbrutálisabb ügyét tárgyalta kedden a Gyulai Törvényszék – számolt be róla a Beol.hu. – A mezőberényi gyilkosság során egy 48 éves férfi 51 késszúrással végzett egy fiatal nővel, akibe reménytelenül szerelmes volt, ugyanakkor irigységet is érzett a lány életvitele iránt – írta meg korábban a Magyar Nemzet.

A Gyulai Törvényszék előtt a mezőberényi gyilkosság vádlottja, aki mindent beismert, mégis tárgyalást tartanak az ügyében

Fotó: Bencsik Ádám

A gyilkosság indítékai

A tárgyalás során Kruzsic Tibor ügyész részletesen ismertette a vádiratot. Eszerint a vádlott 2021 óta egyedül élt áramszolgáltatás nélküli házában Mezőberényben és rendszeresen a helyi kocsma vendége volt, ahol a későbbi áldozat pultosként dolgozott 2022-től. A most 48 éves férfi beleszeretett a 25 éves nőbe.

A vádlott rossz anyagi helyzete és a korkülönbség miatt nem mert udvarolni a nőnek, ennek ellenére gyakran fantáziált róla: azt képzelte, hogy egy párt alkotnak, illetve szexuális álmai és képzelgései is voltak. Mindennek ellenére a vendégkiszolgáláson túlmenően sosem kerültek semmilyen kapcsolatba egymással, az áldozat nem is tudott a vádlott vonzalmáról.

A vád arra következtetett a vallomásokból, hogy a férfi irigységet is érzett a nő életmódja iránt: zavarta, hogy míg az ő élete perspektíva nélküli, addig a hölgy jó egzisztenciával rendelkezik, hiszen két állása is volt, külföldi utakra járt és tandemugráson is részt vett Szegeden.

A férfi akkor gerjedt igazán haragra, amikor kiderült, hogy a pultos összejött egy legalább 10 évvel idősebb vendéggel, aki ráadásul hozzá hasonlóan nem tűnt épp vagyonosnak.

Kés a konyhapulton

A vádirat szerint ekkor tudatosult a vádlottban, hogy sosem lehet párkapcsolata a lánnyal. Ettől kezdve, ha a nőre gondolt, folyamatosan remegett, izzadt és homályosan látott. A gyilkosság előtti héten határozta el, hogy véget vet a lány életének, majd magával is végez.

Sőt azt is célul tűzte ki, hogy miközben haldoklik, megerőszakolja majd az áldozatot.

A gyilkosság előtti héten

kikészített egy 22 centiméteres kést a konyhája asztalára, és tudatosította magában minden reggel, hogy azzal öli meg a lányt.

Otthonában felírta egy füzetbe a nő nevét, mellé, hogy 1999–2024, dátumokat és egy keresztjelet is rajzolt a számok mellé.

Mindent rögzített a kamera

A gyilkosság előtti éjszaka a vádlott nem tudott aludni az izgalomtól. 2024. június 7-én reggel a táskájába rejtette a konyhakést, majd az italboltba ment. Megvárta, amíg mindenki távozik, 10 óra 38 perckor egyedül maradt a nővel a kocsmában. A felszolgáló a pult mögötti raktárban pakolt, a férfi pedig idegesen járt-kelt a pult és a terasz között: azt figyelte, érkezik-e valaki. A nő 10 óra 56 perckor jött ki a raktárból, a férfi ekkor többször is megszúrta.