Rendkívüli

Szoboszlai negatív hős lett, a Liverpoolnak borzalmas estéje volt Isztambulban

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Beismerte tettét a brutális mezőberényi gyilkos, mégis tárgyalást tartanak az ügyében
gyilkosságvádlottmezőberénygyulai törvényszékkéspultoskésszúrás

Beismerte tettét a brutális mezőberényi gyilkos, mégis tárgyalást tartanak az ügyében

Kedden előkészítő ülés zajlott a Gyulai Törvényszéken a mezőberényi emberölés ügyében. A gyilkosság 2024. június 7-én történt. A férfi azért végzett a helyi kocsma 25 éves pultosával, mert reménytelenül szerelmes volt belé. A bűntény iszonyú brutalitása megrázta a helyi közösséget: a nőt 51 késszúrás érte. A vádirat szerint a férfi terve az volt, hogy miközben a nő haldoklik, még meg is erőszakolja. Az elkövető mindent beismert, ám a bíróság mégis úgy döntött, hogy tárgyalást tart az ügyben, amelyben legalább 30 évnyi börtön vár a vádlottra.

Munkatársunktól
2025. 09. 30. 21:51
A mezőberényi gyilkosság helyszíne, ahol 2024 júniusában 51 késszúrással brutálisan meggyilkoltak egy 25 éves italbolti felszolgálót. Beol.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt évek egyik legbrutálisabb ügyét tárgyalta kedden a Gyulai Törvényszék – számolt be róla a Beol.hu. – A mezőberényi gyilkosság során egy 48 éves férfi 51 késszúrással végzett egy fiatal nővel, akibe reménytelenül szerelmes volt, ugyanakkor irigységet is érzett a lány életvitele iránt – írta meg korábban a Magyar Nemzet.

A Gyulai Törvényszék előtt a mezőberényi gyilkosság vádlottja, aki mindent beismert, mégis tárgyalást tartanak az ügyében.
A Gyulai Törvényszék előtt a mezőberényi gyilkosság vádlottja, aki mindent beismert, mégis tárgyalást tartanak az ügyében
Fotó: Bencsik Ádám

A gyilkosság indítékai

A tárgyalás során Kruzsic Tibor ügyész részletesen ismertette a vádiratot. Eszerint a vádlott 2021 óta egyedül élt áramszolgáltatás nélküli házában Mezőberényben és rendszeresen a helyi kocsma vendége volt, ahol a későbbi áldozat pultosként dolgozott 2022-től. A most 48 éves férfi beleszeretett a 25 éves nőbe.

A vádlott rossz anyagi helyzete és a korkülönbség miatt nem mert udvarolni a nőnek, ennek ellenére gyakran fantáziált róla: azt képzelte, hogy egy párt alkotnak, illetve szexuális álmai és képzelgései is voltak. Mindennek ellenére a vendégkiszolgáláson túlmenően sosem kerültek semmilyen kapcsolatba egymással, az áldozat nem is tudott a vádlott vonzalmáról.

A vád arra következtetett a vallomásokból, hogy a férfi irigységet is érzett a nő életmódja iránt: zavarta, hogy míg az ő élete perspektíva nélküli, addig a hölgy jó egzisztenciával rendelkezik, hiszen két állása is volt, külföldi utakra járt és tandemugráson is részt vett Szegeden. 

A férfi akkor gerjedt igazán haragra, amikor kiderült, hogy a pultos összejött egy legalább 10 évvel idősebb vendéggel, aki ráadásul hozzá hasonlóan nem tűnt épp vagyonosnak.

Kés a konyhapulton

A vádirat szerint ekkor tudatosult a vádlottban, hogy sosem lehet párkapcsolata a lánnyal. Ettől kezdve, ha a nőre gondolt, folyamatosan remegett, izzadt és homályosan látott. A gyilkosság előtti héten határozta el, hogy véget vet a lány életének, majd magával is végez. 

Sőt azt is célul tűzte ki, hogy miközben haldoklik, megerőszakolja majd az áldozatot.

A gyilkosság előtti héten

  • kikészített egy 22 centiméteres kést a konyhája asztalára, és tudatosította magában minden reggel, hogy azzal öli meg a lányt.
  • Otthonában felírta egy füzetbe a nő nevét, mellé, hogy 1999–2024, dátumokat és egy keresztjelet is rajzolt a számok mellé. 

Mindent rögzített a kamera

A gyilkosság előtti éjszaka a vádlott nem tudott aludni az izgalomtól. 2024. június 7-én reggel a táskájába rejtette a konyhakést, majd az italboltba ment. Megvárta, amíg mindenki távozik, 10 óra 38 perckor egyedül maradt a nővel a kocsmában. A felszolgáló a pult mögötti raktárban pakolt, a férfi pedig idegesen járt-kelt a pult és a terasz között: azt figyelte, érkezik-e valaki. A nő 10 óra 56 perckor jött ki a raktárból, a férfi ekkor többször is megszúrta.

Ezt követően dulakodás kezdődött, a nő védekezni és menekülni próbált, ám a vádlott a hajánál fogva visszahúzta. Az áldozatot rengeteg szúrás érte a hátán, a hasán, a mellkasán és deréktájon. A bestiális kegyetlenség közepette többször is megpróbálta felhajtani a nő nyári ruháját, illetve megfogni az arcát, ám ezt az áldozat mindannyiszor megakadályozta. 

Amikor a sértett már nem tudott védekezni, a férfi intim módon hozzáért több testrészéhez, majd megszagolta a kezét. Ezt követően a vádlott többször hasba szúrta magát és a padlóra rogyott. 

A fiatal nőnek 51 késszúrástól 53 szúrt, metszett sérülése keletkezett, közülük tizennégy volt életveszélyes sérülés, hat késszúrás pedig önmagában is halált okozhatott volna. 

A bíró kérdezett

Az ügyet tárgyaló Futó Ildikó bírónő kérdéseire a vádlott úgy válaszolt, hogy az egyezett a vádiratban foglaltakkal. A férfi elmondta: a rögeszméjévé vált a fiatal nő, akihez sosem közeledett, a vonzalma így plátói maradt. Az irigység kapcsán elmondta: a férfi könnyűnek látta a fiatal nő életét, aki több munkahelyen is dolgozott, vagyis sokat tett az egzisztenciális biztonságáért. A vádlott azt is elismerte: akkor tudatosult benne, hogy semmi sem lehet köztük, amikor a nő összejött az egyik vendéggel.

A bírónő rákérdezett arra is, hogy miért írta egy papírlapra a nő nevét, és a születési évét, illetve a 2024-es évszámot.

Zsuzsinak mennie kell"

– hangzott a válasz arra vonatkozóan, hogy ez mit jelentett a férfi számára. Amikor a bírónő visszakérdezett, a vádlott megerősítette, hogy ez azt jelenti, a nőnek meg kell halnia.

A férfi nem ismerte el, hogy intim viszonyba akart kerülni a pultos lánnyal, valamint azt is mondta, hogy a gyilkosságra nem emlékszik. Kiemelte: nem tudja magáról elképzelni, hogy ilyet tegyen, ám mivel a söröző kamerái rögzítették a történteket, mégis így történt minden.

Szigorú büntetés vár a férfira

A Békés Vármegyei Főügyészség előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolja a férfit. Az ügyészség az előkészítő ülésen történő beismerés esetére fegyházban letöltendő, életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását kérte a férfira, azzal a megkötéssel, hogy legkorábban 30 év múlva, vagyis 78 évesen szabadulhatna. Emellett 10 év közügyektől eltiltást is kezdeményeztek vele szemben.

A férfi elismerte bűnösségét, lemondott a tárgyalásról való jogáról, ennek ellenére a bíróság egyelőre nem hozhatott ítéletet az ügyben.

Az ügyész és a bírónő is úgy látta, hogy a beismerést nem lehet elfogadni, mert a gyilkosság részleteit nem tudta felidézni és tagadta az intim érintést, illetve azt is, hogy intim kapcsolatba akart kerülni a nővel. Így az emberölés minősítése nem egyezik az ügyészség által meghatározott minősítéssel. Az ügy tárgyalása decemberben folytatódik.

(Borítókép: A mezőberényi gyilkosság helyszíne, ahol 2024 júniusában 51 késszúrással, brutálisan meggyilkoltak egy 25 éves italbolti felszolgálót (Forrás: Beol.hu)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRómai Magyar Akadémia

Nézd má'! Még egy lebukott seggnyaló!

Bayer Zsolt avatarja

Eddig leveleket írogattál a fideszes kormánytagoknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.