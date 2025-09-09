jelenségégi jelenségSvábhegyi CsillagvizsgálóFiastyúk

Ha nem pénteken, akkor legközelebb csak tizenhét év múlva láthatja ezt a rendkívüli égi jelenséget

Pénteken újabb ritka égi jelenség észlelhető 22 órától hajnali 1 óráig, ekkor a fogyó Hold elfedi a Fiastyúkot.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 09. 18:18
illusztráció Forrás: Pexels
A jelenség több órán keresztül látszódik majd, miközben az észlelési körülmények folyamatosan javulnak, ahogyan a Hold és a Fiastyúk párosa egyre magasabban lesz látható az égen – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló kedden.

Mivel a jelenség kezdetekor a Hold még alacsonyan van, kitakarásmentes keleti horizontra lesz szükség. A fényes Hold ragyogása miatt a jelenség kézi binokulárral vagy állványos távcsővel figyelhető meg. Kézi távcsővel a jelenség kezdetén egy látómezőben látható a Hold és a teljes Fiastyúk, annak legfényesebb csillagaival. A jelenség előrehaladtával, tizenegy óra körül a Hold a csillaghalmaz közepén trónol majd, a halmaz csillagai körbeveszik. Az ekkorra 17 fok magasra emelkedő páros már könnyebben figyelhető az égen.

Éjfélre a Hold a Fiastyúk bal szélére vándorol, majd 0 óra 40 perc körül az egész halmaz előbukkan a Hold takarásából.

Egy kisebb, állványos csillagászati távcsővel és 50-100-szoros nagyítással jól észlelhetőek lesznek a csillagfedések, amint a Hold eltakarja a halmaz csillagait, amelyek később előbukkannak a Hold másik oldalán.

Távcsővel a Hold kráterei és felszínformái is láthatók lesznek a csillagfedések között. Az északi féltekén a fény-árnyék határ mellett a jókora Aristoteles- és Eudoxus-kráterek, alattuk pedig a holdbéli Kaukázus hegyláncai is felbukkannak.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló rendkívüli esti programmal készül a ritka jelenségre. A Fiastyúk Hold általi fedése egy 18 éves ciklust követ, 2023 és 2029 között több fedés is megfigyelhető, de ezután csak 2042-ben lesznek újra Fiastyúk-fedések.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

