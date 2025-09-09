Ha nem pénteken, akkor legközelebb csak tizenhét év múlva láthatja ezt a rendkívüli égi jelenséget

Éjfélre a Hold a Fiastyúk bal szélére vándorol, majd 0 óra 40 perc körül az egész halmaz előbukkan a Hold takarásából.

Egy kisebb, állványos csillagászati távcsővel és 50-100-szoros nagyítással jól észlelhetőek lesznek a csillagfedések, amint a Hold eltakarja a halmaz csillagait, amelyek később előbukkannak a Hold másik oldalán.

Távcsővel a Hold kráterei és felszínformái is láthatók lesznek a csillagfedések között. Az északi féltekén a fény-árnyék határ mellett a jókora Aristoteles- és Eudoxus-kráterek, alattuk pedig a holdbéli Kaukázus hegyláncai is felbukkannak.