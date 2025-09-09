A jelenség több órán keresztül látszódik majd, miközben az észlelési körülmények folyamatosan javulnak, ahogyan a Hold és a Fiastyúk párosa egyre magasabban lesz látható az égen – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló kedden.
Ha nem pénteken, akkor legközelebb csak tizenhét év múlva láthatja ezt a rendkívüli égi jelenséget
Pénteken újabb ritka égi jelenség észlelhető 22 órától hajnali 1 óráig, ekkor a fogyó Hold elfedi a Fiastyúkot.
Mivel a jelenség kezdetekor a Hold még alacsonyan van, kitakarásmentes keleti horizontra lesz szükség. A fényes Hold ragyogása miatt a jelenség kézi binokulárral vagy állványos távcsővel figyelhető meg. Kézi távcsővel a jelenség kezdetén egy látómezőben látható a Hold és a teljes Fiastyúk, annak legfényesebb csillagaival. A jelenség előrehaladtával, tizenegy óra körül a Hold a csillaghalmaz közepén trónol majd, a halmaz csillagai körbeveszik. Az ekkorra 17 fok magasra emelkedő páros már könnyebben figyelhető az égen.
Éjfélre a Hold a Fiastyúk bal szélére vándorol, majd 0 óra 40 perc körül az egész halmaz előbukkan a Hold takarásából.
Egy kisebb, állványos csillagászati távcsővel és 50-100-szoros nagyítással jól észlelhetőek lesznek a csillagfedések, amint a Hold eltakarja a halmaz csillagait, amelyek később előbukkannak a Hold másik oldalán.
Távcsővel a Hold kráterei és felszínformái is láthatók lesznek a csillagfedések között. Az északi féltekén a fény-árnyék határ mellett a jókora Aristoteles- és Eudoxus-kráterek, alattuk pedig a holdbéli Kaukázus hegyláncai is felbukkannak.
A Svábhegyi Csillagvizsgáló rendkívüli esti programmal készül a ritka jelenségre. A Fiastyúk Hold általi fedése egy 18 éves ciklust követ, 2023 és 2029 között több fedés is megfigyelhető, de ezután csak 2042-ben lesznek újra Fiastyúk-fedések.
