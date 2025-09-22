Rendkívüli

Orbán Viktor üzent Ruszin-Szendinek: Ne veszítsük el a józan eszünket, nem őserdőben élünk, vadak módjára!

Hankó Balázs: Lesz magyar egyetem a világ legjobb száz egyeteme között

A kulturális és innovációs miniszter szerint a jövőért folytatott verseny tudásverseny, ezért is fontos, hogy a magyar hallgatók a világ legkülönbözőbb egyetemein tölthetnek hosszabb-rövidebb időt a Pannónia-ösztöndíjprogrammal.

Forrás: MTI2025. 09. 22. 12:42
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában úgy fogalmazott: nem sikerült az Európai Bizottság karanténkísérlete azzal, hogy a magyar egyetemeket kizárta az Erasmus-programból, hiszen a Pannónia-program első évében kétszer annyian jelentkeztek, mint az Erasmus utolsó évében.

Debrecen, 2025. szeptember 9. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter beszédet mond a Kultúra – Közös hang, külön utak? Közös tér, közös jövő, színház mindenekelőtt című szakmai konferencián a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban 2025. szeptember 9-én. A színház megkapta a Kultúrstratégiai intézmény címet - jelentette be a miniszter. MTI/Derencsényi István
Hankó Balázs miniszter Fotó: MTI/Derencsényi István

 Így elmondható, hogy a várakozást felülmúlóan sikeres volt a program indulása.

– A Pannónia-program első évében 8115-en vettek részt és tanultak, oktattak, kutattak a világ minden táján, köztük a legjobb egyetemeken. Az Amerikai Egyesült Államokba 181 ösztöndíjas jutott el, Japánba 119, az Egyesült Királyságba 118 – ismertette a miniszter. Hozzátette: 

a magyar fiatalok sikere érdekében kellenek a nemzetközi élvonalba magyar egyetemek.

Hankó Balázs kiemelte: eddig 4042 egyetemközi szerződést kötöttek a magyar felsőoktatási intézmények. A miniszter arról is szólt: 2030-ra igenis lesz magyar egyetem a világ legjobb száz egyeteme között, és számos magyar intézmény lesz Európa száz legjobb egyeteme között. A tárcavezető kitért arra, azt szeretnék, ha az egyetemeknek szoros kapcsolatuk lenne az adott térség gazdasági szereplőivel. Ebben is sikeresek az egyetemek, nőtt a „térségi vonzóképességük”.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)


Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)


 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

