Hankó Balázs: Lesz magyar egyetem a világ legjobb száz egyeteme között

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában úgy fogalmazott: nem sikerült az Európai Bizottság karanténkísérlete azzal, hogy a magyar egyetemeket kizárta az Erasmus-programból, hiszen a Pannónia-program első évében kétszer annyian jelentkeztek, mint az Erasmus utolsó évében.

Hankó Balázs miniszter Fotó: MTI/Derencsényi István

Így elmondható, hogy a várakozást felülmúlóan sikeres volt a program indulása.

– A Pannónia-program első évében 8115-en vettek részt és tanultak, oktattak, kutattak a világ minden táján, köztük a legjobb egyetemeken. Az Amerikai Egyesült Államokba 181 ösztöndíjas jutott el, Japánba 119, az Egyesült Királyságba 118 – ismertette a miniszter. Hozzátette:

a magyar fiatalok sikere érdekében kellenek a nemzetközi élvonalba magyar egyetemek.

Hankó Balázs kiemelte: eddig 4042 egyetemközi szerződést kötöttek a magyar felsőoktatási intézmények. A miniszter arról is szólt: 2030-ra igenis lesz magyar egyetem a világ legjobb száz egyeteme között, és számos magyar intézmény lesz Európa száz legjobb egyeteme között. A tárcavezető kitért arra, azt szeretnék, ha az egyetemeknek szoros kapcsolatuk lenne az adott térség gazdasági szereplőivel. Ebben is sikeresek az egyetemek, nőtt a „térségi vonzóképességük”.