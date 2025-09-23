Támogatást kaphatnak a szociálisan hátrányos helyzetű, kiemelkedő képességű tanulók

A hátrányos helyzetű, tehetséges, az általános iskola 2., 3. osztályaiba járó kitűnő vagy jeles tanulók jelentkezhetnek a megüresedett helyekre – közölte a szervezet.

Fotó: Csapó Balázs

A közlemény értelmében

a pályázat célja a rossz anyagi körülmények között élő, szociálisan hátrányos helyzetű, de kiemelkedő képességű, tehetséges és kitűnő tanulmányi eredményű tanulók támogatása.

A pályázati űrlap és a részletes felhívás megtalálható a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat honlapján, a jelentkezési határidő október 12. éjfél.