Becsengetnek, elkezdődik a 2025/26-os tanév

Több százezer diák számára kezdődik ma a tanítás: szeptember első napjára azonban nemcsak a tanulók és a tanárok készültek fel, de a közösségi közlekedésben dolgozók, a polgárőrök és mások is, akik feladatuknak érzik, hogy zökkenőmentesen kezdődjön meg a 2025/26-os tanév.

2025. 09. 01. 5:20
A magyar családok számára a tanévkezdés nem olyan megterhelő mint, másutt Európában, hiszen a kormány számos intézkedéssel segíti a szülőket és gyermekeket, amilyenekről más országokban csak álmodhatnak: az állam 13 millió ingyenes tankönyvet biztosít, amelyet 1.2 millió gyermek kap kézhez, a rászorulók ingyenes tanszercsomagot kapnak, s az iskolai étkezést is 140 milliárd forinttal támogatja a kormány, aminek köszönhetően hatszázezer gyermek ingyenesen vagy kedvezményesen kaphat uzsonnát, ebédet az tanintézményben.

Ma kezdődik a tanév (Forrás: Freepik.com)

Az idei tanév 181 napos lesz, mától 2026. június 19-ig tart, legalábbis az általános iskolások számára, ugyanis a gimnáziumok és szakgimnáziumok diákjai csak 179 tanítási napot töltenek az iskolapadokban. A középfokú iskolák végzős évfolyamainak április 30-án végződik a tanév.

Az első félév 2026. január 23-ig tart, az őszi szünet október 27-én kezdődik és 31-ig tart, azonban az első tanítási nap csak november 3-án lesz. Az őszi szünetbe tehát beletartozik az október 23-i nemzeti ünnep, október 24., (amit le kell dolgozni utóbb), és november 1-je, illetve 2-a, vagyis mindenszentek és a halottak napja is. Így jön ki az összesen 11 napos szünet.

A téli szünet december 22-én kezdődik és 2026. január 2-ig tart, az első tanítási nap január 5-én, hétfőn lesz. A 16 napos szünet azonban magába foglal két olyan napot is, amit le kell dolgozni (december 24-ét, szenteste napját, ami jelenleg még munkanap, illetve január 2-át).

A tavaszi szünet 2026. április 2-án kezdődik és 10-ig tart. Ez ismét egy 11 napos szünet lesz, hiszen erre az időszakra esik a húsvét is.

Az áthelyezett munkanapokat le kell dolgozni: 2025. október 24-ét (pénteket) október 18-án, szombaton, 2025. december 24-ét (szerdát) december 13-án, szerdán, 2026. január 2-át (pénteket) pedig január 10-én, szombaton.

Ingyenes tankönyvekkel segít a kormány

Az idén is minden iskolába megérkeztek az ingyenes tankönyvek és a tanítást segítő egyéb eszközök, erről Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára tájékoztatott a minap, hangsúlyozva: Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatás része hazánkban.

Akik gyermeket vállalnak, azzal számolhatnak, hogy a tankönyveket a gyerekeik az első osztálytól az utolsó osztályig ingyenesen fogják megkapni az állami, az egyházi és a magániskolákban, a köznevelésben, a szakképzésben, mindenhol

 – emelte ki az államtitkár, aki arról is beszámolt: már több mint ötszázezer laptopot is már ingyenesen használnak a diákok a magyar iskolákban, a tanárok közül pedig ötvenezren ingyenesen használnak laptopokat, melyeket a magyar állam szerzett be számukra. Több tízezer nehezebb anyagi körülmény között élő diák számára az állam tanszercsomagot is biztosít.

Esélyteremtés a tanulás és a munka eszközeivel

A magyar kormány, amely a hátrányos helyzetű embereknek nyújtott esélyteremtő intézkedéseket elsősorban a tanulás és a munka eszközeivel igyekszik biztosítani, a tanévkezdés kapcsán is figyel a hátrányos helyzetű gyermekekre és családokra, erről a minap Sztojka Attila, a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár számolt be. Egy projekt részeként az állam az idén 81 ezer gyermek számára biztosít ingyenes tanszercsomagot állami és nem állami fenntartású intézményekben egyaránt.

A támogatás országos lefedettséggel éri el a családokat. A programban azok az 1–8. évfolyamon, nappali tagozaton tanuló gyermekek részesülhetnek ingyenes tanszercsomagokban, akik a kedvezményezett járások településein élnek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, kiemelten hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű családokból származnak.

A polgárőrök is felkészültek

Az ország mintegy kétezer egyesületének polgárőrei iskolakezdéskor kiemelt figyelmet fordítanak az óvodák, iskolák környékére, ahol 

nemcsak arra ügyelnek, hogy a gyerekeket ne érhesse bántódás, hanem arra is, hogy biztonságosan tudják megközelíteni az oktatási intézményeket.

Minthogy 2025 a polgárőrségnél a gyermek- és ifjúságvédelem éve, illetve a szervezet tevékenyen kiveszi részét a kormány által meghirdetett drogprevenciós program végrehajtásából, az idén a fiatalok duplán, sőt, triplán is a figyelem központjában vannak.

A polgárőrök a 2025/2026-os tanévben is a rendőrség iránymutatása alapján önálló, vagy közös szolgálatban mindent megtesznek a bűncselekmények, azon belül is a kábítószer-terjesztés megelőzése érdekében, emellett a balesetek megelőzésére is koncentrálnak.

A polgárőrök az elkövetkező hetekben

  • az óvodák, iskolák környékén segítik az odaigyekvő, illetve az onnan hazatartó gyerekek, családok közlekedését, különös tekintettel a gyalogátkelőhelyek biztonságos használatára,
  • ahol nincs iskola, ott a buszmegállók, vasútállomások környékén vigyáznak a gyerekekre,
  • jelenlétükkel, a fokozott járőrszolgálattal megakadályozzák, hogy a gyerekeket, fiatalokat kábítószerrel, alkohollal, cigarettával, egyáltalán, bármilyen, az egészségükre káros anyaggal kínálják meg,
  • jelzik a jogsértő magatartásokat az illetékes hatóságoknak és az oktatási intézmények vezetőinek,
  • feladataikat a rendőrökkel, pedagógusokkal összehangoltan végzik.

Mobilozni továbbra sem lehet

Az elmúlt tanév egyik nagy port kavaró kérdése volt, hogy a diákok használhatnak-e mobiltelefont. A ma kezdődő tanévben továbbra is tilos a mobilozás.

Borítókép: A ma kezdődő tanév 181 napig tart (Forrás: Freepik.com)

 

