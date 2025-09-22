Rendkívüli

Újra feljelentették Magyar Péter fegyvermániás bizalmasát

rendőrkapitányMárki-Zay Pétertragédia

Hiába hazudozik, mocskolódik az ellenzék, kiderült: magánéleti okok miatt lehetett öngyilkos a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány

Kiderült, mit akart elrejteni a nyilvánosság elől Hódmezővásárhely baloldali polgármestere: egy régóta húzódó szerelmi szál tűnik fel a tragédia hátterében, a rendőrkapitánynak ugyanis Márki-Zay Péter irodavezetőjével volt viszonya.

Ahogyan már beszámoltunk róla, öngyilkosságot követett el Hódmezővásárhely rendőrkapitánya, Szabó Zsolt alezredes. A baloldal, Márky-Zay Péterrel és Magyar Péterrel az élen mindent megtett, hogy kihasználja a tragédiát.

A rendőrkapitány Márki-Zay Péter irodavezetőjével (képünkön) folytatott szerelmi viszonyt (Forrás: Ripost)

A Tények.hu úgy értesült, magánéletbeli gondok vezethettek el az öngyilkossághoz – írja a Ripost. Szabó Zsoltot Márki-Zay Péter irodavezetőjéhez fűzték szerelmi szálak. A 2022-ben miniszterelnök-jelöltként és országgyűlési képviselőjelöltként is megbukott Márki-Zay rendkívüli gyászjelentésben jelentette be az alezredes halálhírét, és azonnal politikai tőkét akart kovácsolni a tragédiából. Magyar Péter ugyanezt tette a saját közösségi oldalán. Bár a politikai cirkusz volt a cél, kiderült, hogy 

Márki-Zay Péter ezzel próbálja elrejteni, hogy az ő irodavezetőjéhez fűzték gyengéd szálak a rendőrkapitányt.

A baloldal politikusait és megmondóembereit az sem zavarja, hogy a rendőrkapitányt felesége, két gyermeke, testvérei és édesanyja gyászolja, minden erővel politikai hasznot akarnak húzni a halálából.

Magánéleti válság vezethetett a tragédiához

A Tények.hu információi szerint egyáltalán nem politikai, hanem magánéletbeli gondok állnak a tragédia mögött. Szabó Zsolt rendőr alezredes ugyanis elköltözött a feleségétől és két kiskorú gyermekétől, és új életet kezdett a polgármesteri hivatal – vagyis Márki-Zay Péter – lakosságszolgálati irodavezetőjével, aki előtte már kétszer elvált.

A kapcsolatot Márki-Zay irodavezetőjével sokáig titkolták, de az utóbbi időben már nyilvánosan is felvállalták, a városban kézen fogva sétáltak. Később a rendőrkapitány visszaköltözött a családjához, de ez a helyzet átmenetinek bizonyult, és az alezredes ismét új társát választotta. A kapitány végig őrlődött a családja és a nő között. Volt, hogy visszaköltözött a családjához aztán ismét elköltözött. Több egybehangzó forrás szerint a kapcsolatban az irodavezető volt a domináns fél. 

A rendőrkapitány hivatása miatt sem tudta meghozni a számára végleges döntést, de a hírek szerint az irodavezetővel tervezte az életét. Az utóbbi időszakban labilis lelkiállapotban volt. Érződött rajta, hogy a magánéleti problémái miatt már a munkájára sem tudott teljes mértékben odafigyelni, és 2-3 hónappal ezelőtt beadta a felmondását, amit viszont a felettesei nem fogadtak el. A Tények.hu szerint csütörtökön egy üzenetet küldött új párjának, miszerint a továbbiakban csak hivatalos ügyben keresse. Pénteken pedig megtörtént a tragédia.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123-as vagy a 06-80-820-111-es telefonszámot! A Lelki Elsősegély Telefonszolgálat önkéntesei a nap 24 órában rendelkezésre állnak.

 

Borítókép: Szabó Zsolt, hódmezővásárhely rendőrkapitánya (Forrás: Facebook)


