Magyar Honvédségkonvojforgalomgyakorlat

Intenzív közúti, illetve légijármű-forgalomra kell számítani az ország több pontján

A katonai eszközöket szállító járművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalokon az említett időpontokban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 10:26
Fotó: Ladóczki Balázs
A szeptember elsején kezdődött Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat – ami az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete – kapcsán a végrehajtás harmadik hetében is fokozott közúti, illetve légijármű-forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján – közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) szombaton az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a tervezett, NATO-keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat végrehajtása kapcsán – alakulatok áttelepüléséhez kapcsolódó csapatmozgások, eszközátcsoportosítások miatt – megnövekedett forgalomra kell számítani az ország legtöbb vármegyéjére kiterjedő autópályákon, autóutakon és településeken.

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlathoz kapcsolódóan, a szeptember 15–28. közötti időszakban a Magyar Honvédség erői és eszközei az ország több nagyvárosa között harcszerű menetet hajtanak végre. A gépjárművekből és harcjárművekből álló katonai konvojokat esetenként a légierő forgószárnyas légi járművei kísérik – jelezték.

Hozzátették: a katonai eszközöket szállító járművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalakon az említett időpontokban.

A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését – írták, kiemelve, hogy a katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos.

 


