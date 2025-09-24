Rendkívüli

Súlyos botrány Romániában, menekülnie kellett a magyar válogatottnak a pályáról

Thaly Kristóf: Alaptalan az ellenzéki pedofil vád!

Thaly Kristóf, a Szőlő utcai budapesti javítóintézet volt nevelője a Pesti Srácoknak cáfolta a pedofil vádat, amellyel a DK és a Tisza Párt Semjén Zsoltot és más fideszes politikusokat próbálja besározni.

Magyar Nemzet
Forrás: Pesti Srácok2025. 09. 24. 18:18
Mint ismert, a Demokratikus Koalíció  azt próbálta sugallni, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes érintett lehet a Szőlő utcai pedofil botrányban. A rendszerváltoztatás óta példátlan rágalmazást Semjén Zsolt hétfőn, az Országházban  „ördögien felépített karaktergyilkossági kísérletnek”, „vérvádnak”, a Bibliából ismert „Belzebub-vádnak” nevezte. Hiába állítja Dobrev Klára és utal rá Magyar Péter, Arató Gergely és Tordai Bence, hogy a Szőlő utcai intézetből prostitúciós céllal gyerekeket vittek ki, Thaly Kristóf, a Szőlő utcai budapesti javítóintézet volt nevelője szerint ez a gyakorlatban lehetetlen lett volna.

Budapest, 2025. szeptember 22. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes felszólal az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Lehetetlen, hogy fiatalkorúakat prostitúciós célra kijuttassanak a Szőlő utcából

Thaly Kristóf 2020 és 2025 között a Szőlő utcai javítóintézet nevelője és gyermekvédelmi előadója volt. A Pesti Srácoknak adott interjúban hangsúlyozta: az intézetben csak előzetes letartóztatásban lévő fiatalok vannak, akiket rendőri kíséret nélkül senki sem vihet ki. 

Mivel a nevelteket szigorúan őrzik és a kilépés szoros ellenőrzés mellett zajlik, lehetetlen, hogy prostitúciós céllal bárkit kijuttassanak az intézetből.

„Még az intézeten belül is rendész kíséri a nevelteket, a kilépés pedig egy szigorúan ellenőrzött zsilipeléssel történik” – fogalmazott Thaly Kristóf.

Thaly Kristóf korábban a Lakatos Márk-ügyben is segítette a tisztánlátást, jelenleg tanú a baloldali stylist körüli emberkereskedelmi nyomozásban. A Pesti Srácoknak adott interjúból kiderül, hogy a mostani hecckampány és a korábbi Lakatos-ügy között van összefüggés: az oknyomozó anyagok és tanúvallomások szerint a 2010-es évek fordulóján a fővárosi nevelőintézetekben a baloldali közéleti szereplők és celebjeik részére közvetíthettek fiatalkorú fiúkat és lányokat. Thaly Kristóf szerint a mostani rágalmazás talán ennek a lelepleződésnek a megtorlását szolgálja.

Csak nagykorú lányok érintettek az ügyben

Ismert ugyanakkor, hogy májusban letartóztatták Juhász Pétert, aki hosszú időn át vezette a budapesti javítóintézetet, mert a megalapozott rendőrségi gyanú és a rajtaütés bizonyítékai alapján kiterjedt prostitúciós hálózatot működtetett élettársával. 

A gyanúban kizárólag nagykorú lányokkal történő emberkereskedelem szerepel, és fel sem merült, hogy a letartóztatásáig a baloldali médiában és politikában is igen elismert gyermekvédelmi szakember a rábízott nevelőintézetis fiúkat is áruba bocsátotta volna.

A baloldal alighanem ezt a három, időben és térben is elkülönülő ügyet gyúrta most egybe és használja a kormánytagok lejáratására – olvasható a Pesti Srácok cikkében. 

Thaly Kristóf a videóinterjúban munkatársai nevében határozottan kikérte magának például a Mi Hazánk elnökhelyettesétől, Dúró Dórától is elhangzott vádat, miszerint a Szőlő utcai nevelőintézet minden munkatársa cinkos a lelepleződött prostitúciós botrányban. Érdekesség, hogy 

a Válasz Online még júniusban hangsúlyozta: a letartóztatott igazgatót mindenki kiváló szakembernek ismerte, és senki sem sejtette kettős életét.

Borítókép: A Pesti Srácoknak adott interjút a Szőlő utcai javítóintézet volt nevelője (Forrás: Képernyőfotó)

 


