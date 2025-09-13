Magyar PéterCharlie KirkJeszenszky Zsolt

Jeszenszky Zsolt: Magyar Péter és a cselédsajtója hazudik és csúsztat

Újabb csúsztatáson kapták Magyar Pétert: a Tisza Párt elnöke Facebook-bejegyzésében szándékosan kiforgatta Jeszenszky Zsolt Hír TV-ben elhangzott szavait. Még a stúdióban jelen lévő baloldali elemző, Nagy Attila Tibor is felháborodott a csúsztatáson, míg Jeszenszky úgy fogalmazott: Magyar Péter kiragadott félmondatokkal akarja félrevezetni a közvéleményt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 13. 16:06
Fotó: Kurucz Árpád
Magyar Péter politikai hasznot remélve ismét jókorát csúsztatott Facebook-bejegyzésében. A poszt apropója Jeszenszky Zsolt Hír TV Komment című műsorában tett megjegyzése volt, aki a baloldal felelősségéről beszélt Charlie Kirk megölése kapcsán. 

„A jobboldalnak is vannak szélsőségesei. Mi a jobboldalon a szélsőségeseinket megvetjük. A baloldal hősként ünnepli a szélsőségeseit. Az a cunami, ami most a közösségi médiában árad, akik örülnek, TikTok-videókat töltenek föl, hogy »jaj de jó, meghalt a Charlie Kirk«, és gúnyos hangvételben beszélnek, egészen elképesztő.” 

Mi ilyeneket nem csinálunk, és az ellenfeleinket sem akarjuk megölni

 – fogalmazott.

Jeszenszky ezután úgy folytatta: „Biztos van egy csomó ember a másik oldalon, akit nem szeretünk. Tudnék is mondani ilyet. Majd ezt jól ki lehet forgatni. Mondjuk a Molnár Áron, aki legnagyobb kretén, a Puzsér, aki a legagresszívabb, vagy mondjuk a Gulyás Marci, aki a legkártékonyabb. Bár megjegyzem, ő egyébként nem egy rosszindulatú ember, csak szerintem túl sokat veri a farkát, és a sátán, a démonok már megszállták őt egy ideje. Ha ezek közül valaki meghalna, b…szd meg, egy csomóan nem lennének szomorúak a jobboldalon.” 

De nem kívánjuk a halálukat ezeknek az embereknek.

Magyar Péter Jeszenszky megjegyzését kiragadva a kontextusából azt írta: „»Ha valaki közülük meghalna, valószínűleg csomóan nem lennének szomorúak a jobboldalon.« Ez hangzott el három ellenzékinek mondott közéleti szereplő kapcsán a Hír TV-ben Orbán Viktor egyik legfőbb szövetségesétől, a kötcsei polgári piknik egyik arcától. A műsorban öten ültek és az adás ment tovább, mintha semmi nem történt volna.”

 

Magyar Péter csúsztatásán a baloldal is felháborodott

Magyar Péter Facebook-bejegyzésén a műsorban jelen levő Nagy Attila Tibor is felháborodott. A baloldali elemző azt írta: Magyar Péter nem mond igazat. 

„Magyar Péter az imént a Hír TV minapi Komment műsora kapcsán csak a féligazságot írta meg. Elnök úr, tessék a teljes igazságot megírni! Jómagam ott a műsorban többször is kifogásoltam Jeszenszky Zsolt szavait, Mészáros Nóra műsorvezető legalább kétszer is megkérte Jeszenszkyt, hogy ne beszéljen csúnyán. Ez valahogy kifelejtődött Magyar Péter posztjából” – fogalmazott.

 

Jeszenszky Zsolt is reagált

Jeszenszky Zsolt az Indexnek adott interjúban azt mondta:

Magyar Péter szokásához híven hazudik és csúsztat, ahogy egyébként az őt kiszolgáló cselédsajtó ugyanígy tesz ezzel kapcsolatban.

A publicista szerint kijelentése „tökéletesen bedobott lakmuszpapír volt”, amelyre „az egész Magyar Péter és cselédsajtó, és a szokásos balos brigád rá is harapott”. Jeszenszky részletesen kifejtette álláspontját, és hangsúlyozta, hogy Magyar Péter csak kiragadott egy részletet a monológjából, ami pont nem azt jelenti, mint amit a Tisza Párt elnöke állít. 

„Azt a mondatomat kiragadják a kontextusából, ami pontosan az ellenkezőjét jelenti, mint amit próbálnak belőle kihozni. Ugyanis azt mondtam, hogy ne legyünk álszentek, mert valóban, hogyha valamelyik politikai ellenfelünkkel történne valami, akkor nem lennénk szomorúak. Ők se lennének szomorúak, ha velünk történne valami. Ez nem szép dolog, de az emberi természet ilyen” – fogalmazott. Hangsúlyozta azonban, hogy „nagyon markáns különbség”, hogy „soha nem akarjuk, hogy ez történjen, és pláne nem teszünk érte, vagy pláne nem buzdítunk másokat arra, hogy ilyesmi történjen”. Futballhasonlatot is hozott:

Ha a magyar–portugál mérkőzés előtt Cristiano Ronaldót valamilyen baleset érné, akkor nem dőlnénk a kardunkba. De ez nem azt jelenti, hogy azt kívánjuk, hogy őt bármilyen baleset érje.

Magyar Péter szokása az uszítás

A politikai vagy bármilyen ellenfél fenyegetése Magyar Péter szokása. Emlékezetes, fenyegető hangnemben beszélt például a jegybanknak azzal az ügyintézőjével, aki a törvényi kötelességének eleget téve kérdéssort küldött Magyar Péternek a bennfentes kereskedelem vádja kapcsán. Rendszeresen fenyegeti azokat az újságírókat is, akik neki nem tetsző kérdéseket tesznek fel, vagy számára kellemetlen témáról írnak cikket. Rendszeresen fenyegetőzik az újságírók, sőt családtagjaik vagyoni elszámoltatásával, de legújabban már sajtóorgánumokat tiltana be, vagy függesztené fel működésüket, az újságírókat pedig börtönbe zárná.

Magyar Péter rendszeresen nyilvánosan gúnyolódik az újságírókkal, sértő kijelentésekkel illeti őket, többször propagandistának nevezte a kérdező riportereket. A zalaegerszegi fórumán például egy női tudósítót azzal próbált megalázni, hogy szerinte ötmilliós fizetése van, majd hívei drónnal követték. Egy kiszivárgott felvételen arról is beszélt, hogy a Hír TV munkatársait a Dunába lökné. A Hír TV riporterét oroszul is fenyegette, egy Mandiner-munkatársat pedig a hívei inzultáltak, amikor az kérdezni próbált.

A hívek ebben is követik Magyar Pétert

Hívei is átvették szokását, legutóbbi akciójuk az volt, hogy Kötcsén akasztással fenyegették meg a köztévé munkatársát. Császár Attilával kapcsolatban hangzott el, hogy „könyörgöm, akasszuk fel”. De a Tisza-hívek ennél is tovább mentek, és a televíziós stáb védelmére kelő háromgyermekes édesanyának is nekiestek. Az ügy miatt a köztévé büntetőfeljelentést tett, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség pedig azt kérte a rendőrségtől, hogy védjék meg a munkájukat végző újságírókat.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Kurucz Árpád)


