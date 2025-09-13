Jeszenszky Zsolt: Magyar Péter és a cselédsajtója hazudik és csúsztat

Magyar Péter politikai hasznot remélve ismét jókorát csúsztatott Facebook-bejegyzésében. A poszt apropója Jeszenszky Zsolt Hír TV Komment című műsorában tett megjegyzése volt, aki a baloldal felelősségéről beszélt Charlie Kirk megölése kapcsán.

„A jobboldalnak is vannak szélsőségesei. Mi a jobboldalon a szélsőségeseinket megvetjük. A baloldal hősként ünnepli a szélsőségeseit. Az a cunami, ami most a közösségi médiában árad, akik örülnek, TikTok-videókat töltenek föl, hogy »jaj de jó, meghalt a Charlie Kirk«, és gúnyos hangvételben beszélnek, egészen elképesztő.”

Mi ilyeneket nem csinálunk, és az ellenfeleinket sem akarjuk megölni

– fogalmazott.

Jeszenszky ezután úgy folytatta: „Biztos van egy csomó ember a másik oldalon, akit nem szeretünk. Tudnék is mondani ilyet. Majd ezt jól ki lehet forgatni. Mondjuk a Molnár Áron, aki legnagyobb kretén, a Puzsér, aki a legagresszívabb, vagy mondjuk a Gulyás Marci, aki a legkártékonyabb. Bár megjegyzem, ő egyébként nem egy rosszindulatú ember, csak szerintem túl sokat veri a farkát, és a sátán, a démonok már megszállták őt egy ideje. Ha ezek közül valaki meghalna, b…szd meg, egy csomóan nem lennének szomorúak a jobboldalon.”

De nem kívánjuk a halálukat ezeknek az embereknek.

Magyar Péter Jeszenszky megjegyzését kiragadva a kontextusából azt írta: „»Ha valaki közülük meghalna, valószínűleg csomóan nem lennének szomorúak a jobboldalon.« Ez hangzott el három ellenzékinek mondott közéleti szereplő kapcsán a Hír TV-ben Orbán Viktor egyik legfőbb szövetségesétől, a kötcsei polgári piknik egyik arcától. A műsorban öten ültek és az adás ment tovább, mintha semmi nem történt volna.”

Magyar Péter csúsztatásán a baloldal is felháborodott

Magyar Péter Facebook-bejegyzésén a műsorban jelen levő Nagy Attila Tibor is felháborodott. A baloldali elemző azt írta: Magyar Péter nem mond igazat.

„Magyar Péter az imént a Hír TV minapi Komment műsora kapcsán csak a féligazságot írta meg. Elnök úr, tessék a teljes igazságot megírni! Jómagam ott a műsorban többször is kifogásoltam Jeszenszky Zsolt szavait, Mészáros Nóra műsorvezető legalább kétszer is megkérte Jeszenszkyt, hogy ne beszéljen csúnyán. Ez valahogy kifelejtődött Magyar Péter posztjából” – fogalmazott.