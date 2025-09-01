M0-sm7m1BudapestautópályaM5

Káosz az utakon, balesetek és terelések okoznak dugókat

Több kamion ütközött össze Balástya térségében az M5-ösön, ahol négy kilométeres torlódás alakult ki. Az M0-s déli szektorán hídjavítás okoz fennakadást, az M1 felől érkezők hosszabb menetidőre számítsanak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 13:53
illusztráció Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI
Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Balástya térségében több kamion ütközött össze. Az Útinform tájékoztatása szerint a 146-os kilométernél csak a leállósáv járható, a torlódás négy kilométeres. Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös felé vezető oldalon, az M1-es és az M7-es autópálya csomópontja között hídjavítás miatt alakult ki fennakadás. A 3-as kilométernél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik. A személyautók a szemközti oldal belső sávját is használhatják. Az Útinform szerint az M1-en Tatabánya felől érkezőknek is hosszabb menetidővel kell számolniuk.

 

