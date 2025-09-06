Karácsony nem tágít, tovább zsarolja a kormányt

A Hír TV-nek nyilatkozva Szepesfalvy Anna kiemelte: nem fogja díjazni másfél millió budapesti, hogy nem tud majd közlekedni.

Mint ismert, nemrég Karácsony Gergely főpolgármester az ATV élő adásában azzal fenyegette meg a budapestieket, hogy amennyiben nem sikerült megegyezni a kormánnyal, tíz napra leállhat a közösségi közlekedés.

Karácsony Gergely az előzetes ígéretei egyszer már betartva, június elején 11.50 és 12.00 között leállította a közösségi közlekedést. A döntést a főpolgármester egy sajtótájékoztatón jelentette be. Itt több komoly fenyegetést is megfogalmazott a kormánynak, amely szerint ha a fővárosnak be kell fizetnie a szolidaritási hozzájárulást, akkor a főpolgármester leállítja az alapvető közszolgáltatásokat, így a tömegközlekedést is. Ennek a fenyegetőzésnek a része volt az is, hogy Karácsony Gergely bejelentette, akár tíz hétre is leállhat a közösségi közlekedés.

A fenyegetőzéssel kapcsolatban Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója lapunknak azt mondta, reméli, hogy ez a fenyegetés csak egy első felindulásból elkövetett nyilatkozat volt a főpolgármester részéről, ugyanis morálisan vállalhatatlan. A fejlesztéspolitikai szakértő kiemelte, példa nélküli lenne, hogy nem sztrájk miatt, hanem a főváros utasítására áll le egy főváros tömegközlekedési hálózata.