Szentkirályi Alexandra: Több mint 300 milliárdos fejlesztést vállal a kormány Rákosrendezőn

„A kormány 320 milliárd forint budapesti infrastruktúra-fejlesztést vállal a főváros számára Rákosrendezőn. Ez egy történelmi, példátlan beruházás, amire mindannyian büszkék lehetünk” – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz elnöke hozzátette, hogy

a villamos, a vasút, az utak, a parkok, és a csomópontok finanszírozásával az évezred legnagyobb fejlesztését vállalja a kormány.

„Igaz, ezt vállalta volna a budapestiek egy forintja nélkül is, de Karácsony Gergely, a Tisza és Vitézy saját egójuk miatt elszórják a budapestiek 51 milliárdját rá. Reméljük, hogy a pártpolitikai csatározás után végre a budapestiek és a munka kerül a figyelem középpontjába. Rajtunk nem fog múlni. Mi azon leszünk, hogy valóban megfizethető, az Otthon start programmal is megvásárolható lakások épüljenek! Hajrá, Budapest!” – írta Szentkirályi Alexandra.

Korábban megírtuk, hogy az állam nevében az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a rákosrendezői telkeket megvásárló BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. aláírta a terület infrastruktúra-fejlesztési megállapodását,

a dokumentumot pedig egyetértő záradékkal látta el Budapest Főváros Önkormányzata is.

A megállapodás megerősíti, hogy Budapest ugyanúgy jogosult Rákosrendező kapcsán a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra-fejlesztésre, mint ahogy az arab befektető jogosult lett volna.

Mint ismert, a főváros március végén hivatalosan is megvásárolta Rákosrendezőt. A Budapesti Közművek akkor átutalta a vételár első részletét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek – csakhogy mostanáig nem történt előrelépés a teljes összeg rendezésében. A problémák feltételezhető forrása a városházi gazdálkodás.

Az elmúlt években a főváros elköltötte a Tarlós-időszakban felhalmozott tartalékokat, így most nem maradt mozgástér a nagyobb beruházások finanszírozására sem.

Ez pedig nemcsak Rákosrendező ügyét, hanem számos más fejlesztést is veszélybe sodor.