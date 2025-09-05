Építési és Közlekedési MinisztériumRákosrendeződokumentum

Itt a megállapodás a rákosrendezői beruházásokról

Havonta egyeztetnek majd.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 15:44
Forrás: Facebook/Hegyi Zsolt
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az állam nevében az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a rákosrendezői telkeket megvásárló BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. aláírta a területet infrastruktúra-fejlesztési megállapodását, a dokumentumot pedig egyetértő záradékkal látta el Budapest Főváros Önkormányzata is – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A megállapodás megerősíti, hogy 

Budapest ugyanúgy jogosult Rákosrendező kapcsán a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra-fejlesztésre, mint ahogy az arab befektető jogosult lett volna.

A megállapodás tartalmazza a rákosrendezői terület vasúti, közúti és zöldfelületi fejlesztéseit, kiemelten a Szegedi úti felüljáró és az azon átvezető villamosvonal megépítését, valamint a millenniumi kisföldalatti meghosszabbítását is. Az állami és a főváros havonta fog szakmai egyeztetéseket tartani a tervpályázatról.

Mint ismert, a főváros március végén hivatalosan is megvásárolta Rákosrendezőt. A Budapesti Közművek akkor átutalta a vételár első részletét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek – csakhogy mostanáig nem történt előrelépés a teljes összeg rendezésében. A problémák feltételezhető forrása a városházi gazdálkodás. 

Az elmúlt években a főváros elköltötte a Tarlós-időszakban felhalmozott tartalékokat, így most nem maradt mozgástér a nagyobb beruházások finanszírozására sem.

 Ez pedig nemcsak Rákosrendező ügyét, hanem számos más fejlesztést is veszélybe sodor.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Hegyi Zsolt) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu