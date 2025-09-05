Itt a megállapodás a rákosrendezői beruházásokról

Az állam nevében az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a rákosrendezői telkeket megvásárló BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. aláírta a területet infrastruktúra-fejlesztési megállapodását, a dokumentumot pedig egyetértő záradékkal látta el Budapest Főváros Önkormányzata is – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A megállapodás megerősíti, hogy

Budapest ugyanúgy jogosult Rákosrendező kapcsán a legalább 800 millió euró értékű állami infrastruktúra-fejlesztésre, mint ahogy az arab befektető jogosult lett volna.

A megállapodás tartalmazza a rákosrendezői terület vasúti, közúti és zöldfelületi fejlesztéseit, kiemelten a Szegedi úti felüljáró és az azon átvezető villamosvonal megépítését, valamint a millenniumi kisföldalatti meghosszabbítását is. Az állami és a főváros havonta fog szakmai egyeztetéseket tartani a tervpályázatról.

Mint ismert, a főváros március végén hivatalosan is megvásárolta Rákosrendezőt. A Budapesti Közművek akkor átutalta a vételár első részletét a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőnek – csakhogy mostanáig nem történt előrelépés a teljes összeg rendezésében. A problémák feltételezhető forrása a városházi gazdálkodás.

Az elmúlt években a főváros elköltötte a Tarlós-időszakban felhalmozott tartalékokat, így most nem maradt mozgástér a nagyobb beruházások finanszírozására sem.

Ez pedig nemcsak Rákosrendező ügyét, hanem számos más fejlesztést is veszélybe sodor.