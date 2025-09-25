Az ellenzéki kettős mérce a tragikus emberi sorsokat sem kíméli

Szeptember elején önkezűleg vetett véget életének a Budaörsi Latinovits Színház 27 éves színésznője, Koós Boglárka. A végtelenül szomorú eset után többen is felvetették a színházi szakma felelősségét, a halálesethez vezető okok kivizsgálását kérve. Akik ezt az álláspontot képviselték, kaptak is érte hideget-meleget a balliberális oldaltól, mondván politikai célokra használnak fel egy megrázó öngyilkosságot.

Szabó Zsolt, az elhunyt rendőr alezredes (Forrás: Facebook)

Csakhogy néhány héttel később ugyanez a balliberális kör a tények ismerete nélkül használta politikai célokra a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány öngyilkosságát.

Nem vizsgálatot kérnek, egyből vádakat fogalmaznak meg – írja az Origo.

Koós Boglárka színésznő tragikus öngyilkossága után a média több cikkben is foglalkozott a megrázó esettel, Kálomista Gábor pedig „Suttogások és sikolyok” címmel írt cikket szeptember 4-én az Origóra, amelyben önvizsgálatra kérte a balliberálisok által uralt színházi szakmát. A Thália Színház igazgatója úgy fogalmazott, hogy „ma már sikolyokat hallunk, néma sikolyokat, olyanokat, amik pályájuk kezdetén álló fiatal nők torkába szorulnak, mikor búcsúzóul leírják: »Elfáradtam«”.

Kálomista szerint a balliberális színházcsinálók közül sokan a politika színpadáról kérnek számon mindenkit, aki velük szemben áll, ám a sikolyokat nem hallják, és ez természetes, hiszen esetünkben ezt ők okozzák, mert az alkotás hevében elvesztették azt, ami a színház lelkét adja: az élet szeretetét és tiszteletét.

Kálomista Gábor (Fotó: Havran Zoltán)

Hol van Alföldi Róbert és Pelsőczy Réka, amikor emberi élet a nagyságuk ára?

Hol van a közösségi médiában a nemzeti vagyon miatt olyan erőszakosan aggódó Molnár Áron, a rendkívül szellemes Lengyel Tamás és az oly szelíd Lovas Rozi és a Majkára bulizó hidrogénezett hajú önjelölt kultuszminiszter, Nagy Ervin, amikor az életet kell oltalmazni?

– tette fel a kérdést a színházigazgató.

Koós Boglárka (Fotó: Kunos Attila)

Minden élet számít?

Aztán újabb tragikus haláleset történt, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya vetett véget a saját életének.

Szabó Zsolt öngyilkossága kapcsán semmi sem maradt a balliberálisok által korábban hangoztatott részvétből és emberi méltóságból.

Míg Koós Boglárka halála kapcsán a jobboldali színházi emberek a színész szakma önreflexióját, tényszerű vizsgálatot és jövőbeni megelőzési protokoll kialakítását szorgalmazták, addig, ahogyan az Origo is írta, a balliberális oldal egyből politikai célokra kezdte használni a rendőrkapitány halálát. Anélkül, hogy bármit is tudtak volna Szabó Zsolt tettének indítékáról, azonnal kijelentették, hogy a propaganda öl.