Gulyás Gergely a Szőlő utcai ügyről: Éveket kell börtönben töltenie, aki valótlan rágalmakat és hazugságokat közöl + videó

Kálomista GáborMolnár Áron noÁrPotyondi Edinamolnár áronkettős mérce

Az ellenzéki kettős mérce a tragikus emberi sorsokat sem kíméli

Érdekes esettanulmánnyal állt elő az Origo. A lap a közelmúltból két öngyilkossági esetet említ, és összehasonlítja a baloldali reakciókat.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 25. 11:04
Bódis Kriszta, a Tisza szakpolitikusa részt vett a Loupe által szervezett Színikritikusok Díjának gálaműsorán. Forrás: Facebook/Loupe Színházi Társulás
Szeptember elején önkezűleg vetett véget életének a Budaörsi Latinovits Színház 27 éves színésznője, Koós Boglárka. A végtelenül szomorú eset után többen is felvetették a színházi szakma felelősségét, a halálesethez vezető okok kivizsgálását kérve. Akik ezt az álláspontot képviselték, kaptak is érte hideget-meleget a balliberális oldaltól, mondván politikai célokra használnak fel egy megrázó öngyilkosságot.

Szabó Zsolt, az elhunyt rendőr alezredes (Forrás: Facebook)

Csakhogy néhány héttel később ugyanez a balliberális kör a tények ismerete nélkül használta politikai célokra a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány öngyilkosságát. 

Nem vizsgálatot kérnek, egyből vádakat fogalmaznak meg – írja az Origo

Koós Boglárka színésznő tragikus öngyilkossága után a média több cikkben is foglalkozott a megrázó esettel, Kálomista Gábor pedig „Suttogások és sikolyok” címmel írt cikket szeptember 4-én az Origóra, amelyben önvizsgálatra kérte a balliberálisok által uralt színházi szakmát. A Thália Színház igazgatója úgy fogalmazott, hogy „ma már sikolyokat hallunk, néma sikolyokat, olyanokat, amik pályájuk kezdetén álló fiatal nők torkába szorulnak, mikor búcsúzóul leírják: »Elfáradtam«”.

Kálomista szerint a balliberális színházcsinálók közül sokan a politika színpadáról kérnek számon mindenkit, aki velük szemben áll, ám a sikolyokat nem hallják, és ez természetes, hiszen esetünkben ezt ők okozzák, mert az alkotás hevében elvesztették azt, ami a színház lelkét adja: az élet szeretetét és tiszteletét. 

Kálomista Gábor, Medián, ElkXrtuk című film,
Kálomista Gábor (Fotó: Havran Zoltán)

Hol van Alföldi Róbert és Pelsőczy Réka, amikor emberi élet a nagyságuk ára? 

Hol van a közösségi médiában a nemzeti vagyon miatt olyan erőszakosan aggódó Molnár Áron, a rendkívül szellemes Lengyel Tamás és az oly szelíd Lovas Rozi és a Majkára bulizó hidrogénezett hajú önjelölt kultuszminiszter, Nagy Ervin, amikor az életet kell oltalmazni?

– tette fel a kérdést a színházigazgató.

Koós Boglárka (Fotó: Kunos Attila)

Minden élet számít?

Aztán újabb tragikus haláleset történt, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya vetett véget a saját életének. 

Szabó Zsolt öngyilkossága kapcsán semmi sem maradt a balliberálisok által korábban hangoztatott részvétből és emberi méltóságból.

Míg Koós Boglárka halála kapcsán a jobboldali színházi emberek a színész szakma önreflexióját, tényszerű vizsgálatot és jövőbeni megelőzési protokoll kialakítását szorgalmazták, addig, ahogyan az Origo is írta, a balliberális oldal egyből politikai célokra kezdte használni a rendőrkapitány halálát. Anélkül, hogy bármit is tudtak volna Szabó Zsolt tettének indítékáról, azonnal kijelentették, hogy a propaganda öl.

A lap szerint legnagyobb meghasonlást Molnár Áron és a Magyar Hang produkálta. Míg Koós Boglárka öngyilkossága kapcsán Molnár a társaival együtt kijelentette, hogy mélységesen elítél minden olyan megnyilvánulást, amely egy személyes tragédiát politikai célokra, uszításra vagy olcsó szenzációhajhászásra próbál felhasználni, addig a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halála után saját maga kezdett politikai tőkét kovácsolni a tragikus esetből. A társulata által szervezett szeptember 21-i tüntetésen azt üvöltötte, hogy „kettő napja öngyilkos lett egy rendőr alezredes, Szabó Zsolt, mert hazug, lejárató mocskosságokat írtak róla propagandisták. Ez egy akkora felkiáltójel az egész ország számára, amekkoránál ma nincs nagyobb. A hazug propaganda öl!”.

Budapest, 2022. október 27. Molnár Áron, a noÁr Mozgalom alapítója sajtótájékoztatót tart a Margit híd budai hídfőjénél 2022. október 27-én. A sajtótájékoztatót azt megelőzően tartották, hogy Budapesten élőláncot alakítottak diákok, szülők, pedagógusok és támogatóik az Egységes Diákfront kezdeményezésére. A tájékoztatón bejelentették, hogy egyeztetésre hívta a pedagógus sztrájkbizottság képviselőit november 7-re a közoktatásért felelős államtitkár. MTI/Koszticsák Szilárd
Molnár Áron (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Nem vizsgálatot követelt, hanem egyből vádaskodott, mégpedig úgy, hogy nyilvánvalóan semmit sem tudott a megrázó körülmények között elhunyt rendőrkapitány életéről, lelkivilágáról és tettének indítékáról.

De nem csak a Molnár Áron és a Magyar Hang használta és használja politikai célokra a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány öngyilkosságát. A lényegében mások kigúnyolásából élő influenszer, Pottyondy Edina arról írt, hogy „aljas, romlott propagandisták terrorizálják az országot”, a lejáratások másik nagymestere, Perintfalvi Rita pedig egyenesen kijelentette, hogy „a propagandista halálosztag most már ember életet követelt.”

A Tisza Párt sem maradt csendben, ráadásul Magyar Péter személyesen próbálta szavazatokra váltani a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus halálát, így: 

„Pénteken öngyilkos lett egy megyei jogú város rendőrfőkapitánya, aki ellen Lázár János propagandalapja gusztustalan lejáratást indított.”

A Tisza elnökét az persze nem zavarja, amikor Facebook-posztjaiban és beszédeiben ő maga járat le újságírókat, politikusokat, közéleti személyeket.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123-as vagy a 06-80-820-111-es telefonszámot! A Lelki Elsősegély Telefonszolgálat önkéntesei a nap 24 órában rendelkezésre állnak.

Borítókép: Loupe társulat (Forrás: Facebook)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelekKáncz Csaba

Nincs vége, most kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Ha ezekből a vádakból semmi nem igaz, akkor ennek az ellenzéknek és csatolt részeiknek – influenszerek, zenészek, újságírók, „tartalomkészítők” – bukniuk és takarodniuk kell.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

