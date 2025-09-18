Kocsis Máté: Ezek azok a mindennapi agressziók

– Egy pisztollyal az oldalán hirdeti a szeretetországot, gondolom. Ezek azok a mindennapi agressziók, amik egyébként az egész társadalmat, meg a közbeszédet tolják abba az irányba, amerre nem kéne – fejtette ki véleményét Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Ruszin-Szendi Romulusz szabálytalan fegyverviselési botrányáról.

Ruszin-Szendi Romulusz a lakossági fórumon (Fotó: Képernyőkép)

A Fidesz frakcióvezetője hozzátette: miközben szeretetországról papolnak meg bohóckodnak, aközben fegyverrel tartanak lakossági fórumot, lökdösik az újságírót, megfenyegetik a nekik nem tetsző kérdezőket, beleugatnak a szavukba, belevágnak, türelmetlenkednek Kocsis Máté szerint ilyenkor még az ellenzéki szavazóknak is fel kell tenni a kérdéseket:

„Ezek egyébként normálisak? Jó lenne, hogyha ennek a szedett-vedett, nem túl okos csapatnak, fegyverrel mászkáló ökröknek adnák a kezébe ennek az országnak a kormányzását?”

Kocsis Máté szerint önmagában ez az ügy elegendő lenne ahhoz, hogy egy volt katona, akinek ismernie kellene a fegyverviselés szabályait, távozzon a közéletből.