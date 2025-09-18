Rendkívüli

Kocsis Máté: Ruszin-Szendi ügyében normális viszonyok között egy politikus megbukik

Kocsis Máté: Ezek azok a mindennapi agressziók

A Fidesz frakcióvezetője a Harcosok órája különkiadásában arról beszélt, hogy Ruszin-Szendi Romulusznak távoznia kellene a közéletből.

Forrás: Facebook2025. 09. 18. 11:50
– Egy pisztollyal az oldalán hirdeti a szeretetországot, gondolom. Ezek azok a mindennapi agressziók, amik egyébként az egész társadalmat, meg a közbeszédet tolják abba az irányba, amerre nem kéne – fejtette ki véleményét Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Ruszin-Szendi Romulusz szabálytalan fegyverviselési botrányáról. 

Ruszin-Szendi Romulusz
A Fidesz frakcióvezetője hozzátette: miközben szeretetországról papolnak meg bohóckodnak, aközben fegyverrel tartanak lakossági fórumot, lökdösik az újságírót, megfenyegetik a nekik nem tetsző kérdezőket, beleugatnak a szavukba, belevágnak, türelmetlenkednek Kocsis Máté szerint ilyenkor még az ellenzéki szavazóknak is fel kell tenni a kérdéseket:

„Ezek egyébként normálisak? Jó lenne, hogyha ennek a szedett-vedett, nem túl okos csapatnak, fegyverrel mászkáló ökröknek adnák a kezébe ennek az országnak a kormányzását?”

Kocsis Máté szerint önmagában ez az ügy elegendő lenne ahhoz, hogy egy volt katona, akinek ismernie kellene a fegyverviselés szabályait, távozzon a közéletből.

 


