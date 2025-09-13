Uszítás, fenyegetőzés: videós botránykatalógus készült Magyar Péterről

„Szeretetország 1” – mindössze ennyit írt a közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője a videóban azt mutatja be, hogy Magyar Péter rendszeresen arrogánsan támadja a neki nem szimpatikus sajtó képviselőit, akik csupán kérdezni szeretnének tőle.

A teljesség igénye nélkül:

a Tisza Párt elnöke piti, fizetett bűnözőknek nevezi az újságírókat, akiket a Dunába lökne,

de volt, akire a „nyugdíjaskommandóját” akarta ráuszítani.

Abból, hogy szeretetország 1-et írt a videóhoz a frakcióvezető, várható, hogy érkezik egy második rész is.

Korábban megírtuk, hogy Magyar Péter rendszeresen nyilvánosan gúnyolódik újságírókkal vagy bárkivel. Emlékezetes, fenyegető hangnemben beszélt például a jegybanknak azzal az ügyintézőjével, aki a törvényi kötelességének eleget téve kérdéssort küldött Magyar Péternek a bennfentes kereskedelem vádja kapcsán. Rendszeresen fenyegeti azokat az újságírókat is, akik neki nem tetsző kérdéseket tesznek fel, vagy számára kellemetlen témáról írnak cikket. Rendszeresen fenyegetőzik az újságírók, sőt családtagjaik vagyoni elszámoltatásával, de legújabban már sajtóorgánumokat tiltana be, vagy függesztené fel működésüket, az újságírókat pedig börtönbe zárná.

Magyar Péter rendszeresen nyilvánosan gúnyolódik az újságírókkal, sértő kijelentésekkel illeti őket, többször propagandistának nevezte a kérdező riportereket. A zalaegerszegi fórumán például egy női tudósítót azzal próbált megalázni, hogy szerinte ötmilliós fizetése van, majd hívei drónnal követték. Egy kiszivárgott felvételen arról is beszélt, hogy a Hír TV munkatársait a Dunába lökné. A Hír TV riporterét oroszul is fenyegette, egy Mandiner-munkatársat pedig a hívei inzultáltak, amikor az kérdezni próbált.

Hívei is átvették szokását, legutóbb Kötcsén akasztással fenyegették meg a köztévé munkatársát. Császár Attilával kapcsolatban hangzott el, hogy „könyörgöm, akasszuk fel”. De a Tisza-hívek ennél is tovább mentek, és a televíziós stáb védelmére kelő háromgyermekes édesanyának is nekiestek. Az ügy miatt a köztévé büntetőfeljelentést tett, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség pedig azt kérte a rendőrségtől, hogy védjék meg a munkájukat végző újságírókat.