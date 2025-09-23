  • Magyar Nemzet
Kocsis Máté Magyar Péterékről: Olyanok, mint az unokázós csalók, akik átverik a nyugdíjasokat

A Fidesz frakcióvezetője közölte: a nyugdíjasokat lenéző Magyar Péter mai bejelentésével csupán saját mentelmi jogi ügyéről akarta elterelni a figyelmet.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 11:53
Magyar Péter Forrás: Kiss Annamarie/Hajdú-Bihari Napló
„A nyugdíjasokat lenéző Magyar Péter a mai produkciójával csak a mentelmi ügyéről akarta elterelni a figyelmet. Aki bedől neki, az meg is érdemli!” – írta a Fidesz frakcióvezetője Facebook-posztjában.

Kocsis hozzátette: 

„Abban meg semmi meglepő nincs, hogy megdicsérte a 2010 előtti gazdasági »eredményeket«, legalább látszik, kik írják a programot. Azokat ajnározza, akik csődbe vitték az országot. Bravó!”

A politikus hangsúlyozta: „Nem szakemberek ezek, csak olyanok, mint az unokázós csalók, akik átverik a nyugdíjasokat.”


Hegyi Zoltán
idezojelekturkáló

Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

