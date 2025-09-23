Kocsis Máté Magyar Péterékről: Olyanok, mint az unokázós csalók, akik átverik a nyugdíjasokat

„A nyugdíjasokat lenéző Magyar Péter a mai produkciójával csak a mentelmi ügyéről akarta elterelni a figyelmet. Aki bedől neki, az meg is érdemli!” – írta a Fidesz frakcióvezetője Facebook-posztjában.

Kocsis hozzátette:

„Abban meg semmi meglepő nincs, hogy megdicsérte a 2010 előtti gazdasági »eredményeket«, legalább látszik, kik írják a programot. Azokat ajnározza, akik csődbe vitték az országot. Bravó!”

A politikus hangsúlyozta: „Nem szakemberek ezek, csak olyanok, mint az unokázós csalók, akik átverik a nyugdíjasokat.”