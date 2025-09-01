Rendkívüli

Botrány! Kisfiúval fajtalankodott egy volt politikus!

Fölényből kezdi a kormányoldal a politikai szezont

Békés Márton a XXI. Század Intézet igazgatója szerint a kormányoldal számára egyértelműen több a kedvező jel: a tapasztalt vezetés, a nagy rutin, a szervezettség és a nyáron kialakított tematizációs fölény mind mellette szól. Az ellenzék eközben fáradtan áll rajthoz.

Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztőség
„2025 nyarán a parlamenti ellenzék szőrén-szálán eltűnt a közélet arénájából, sőt egyenesen felszívódott, ami nem csak az országgyűlés szünetének és a nyári szabadságolásoknak volt köszönhető. A korábbi baloldali összefogás pártjai közül csak az immár Gyurcsány Ferenc nélküli Demokratikus Koalíció mutat életjeleket, ám az is jelentősen megtépázva, legfeljebb az országos politika másodvonalában” – írta elemzésében Békés Márton. A politológus kiemelte, 

egész pártok tűntek el szem elől: voltak olyanok, amelyek testületileg jelentették ki, hogy 2026-ban el sem indulnak (Momentum), mások képviselői egyénileg hoztak ilyen döntést (Jámbor András). A jól láthatóan ellenzéki szerepre kiválasztott/kijelölt formáció útjából eközben a liberális sajtó takarítja a zavaró elemeket, gondoljunk a XII. kerületi polgármester – nem mellesleg a Kutyapárt vezetője – elleni kampányra.

A XXI. Század Intézet igazgatója szerint a politikai küzdelem jórészt narratívaharccá vált, ami azt jelenti, hogy a csata jelentős részben azon dől el, hogy az emberek miről beszélnek.

 Békés Márton a Tisza Párttal kapcsolatban kiemelte, 

az ellenzéki oldal vezető erejének sem szervezett pártja, sem egyéni képviselőjelöltjei, sem országos ügyei nincsenek. Brüsszeli és budapesti frakciójuk között több személyi átfedés akad, utóbbi vezetője le is mondott, a második-harmadik sorban pedig láthatóan emberszűkében vannak.

Az eddig forgalmazott személyek közül különböző okokból mindegyik ellehetetlenült, vagy visszaélésszerű botrányai miatt (Ruszin-Szendi Romulusz), vagy felkészületlensége okán (Kulja András), esetleg kijelentései miatt (Kollár Kinga), vagy mert politikai antitalentum (Tarr Zoltán). Békés Márton szerint emellett a közvéleménykutatások sem tekinthetők megbízhatónak, ugyanis áradásról, 10-15 százalékos különbségről lehetett hallani, leginkább akkor, amikor az ellenzék vezetője kínos ügyekbe keveredett. A politológus szerint ugyanakkor a Nemzet Hangja és a Voks 2025 szavazásokból jól látható, miént áll a két legnagyobb párt támogatottsága.

A 2024-es EP-választáson a Fidesz–KDNP listájára kerekítve 2,048 millió szavazat érkezett, a Voks 2025 véleménynyilvánításán viszont a kormányoldal álláspontjával már mintegy 2,168 millió ember értett egyet. Ez pedig azt jelenti, hogy az Ukrajna EU-tagságával kapcsolatos nemleges álláspontot mintegy 120 ezer szavazattal többen osztották, mint ahányan egy évvel korábban a Fidesz-listára szavaztak, tették ezt ráadásul úgy, hogy a konzultációt átvették, kibontották, elolvasták, kitöltötték és postára adták. 

Ehhez képest a Tisza Párt 2024 nyarán az EP-választáson 1,352 millió szavazatot kapott, a Nemzet Hangja című szavazásukon viszont csak 1,137 millió szavazatot adtak le. 

Ez azt jelenti, hogy közel egy év alatt 215 ezer szavazattal kevesebbet mutathattak fel, még úgy is, hogy saját kezdeményezésüket sokan online töltötték ki.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök érkezik a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényére, a Polgári piknikre a kötcsei Dobozy-kúriához (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

