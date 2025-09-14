Komoly bajba kerülhet a fenyegetőző tiszás, ha nyomozni kezd a rendőrség

Lapunk cikke után tettek bejelentést közösség elleni uszítás miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál, megírtuk ugyanis, hogy kivégzőosztag elé küldené a Vas Népe munkatársait egy Tisza-szimpatizáns.

Ahogyan a Vas Népe híre alapján beszámoltunk róla, két érdekes levelet is kapott a vármegyei lap szerkesztősége. A Tisza Párt egyik, nevét nem vállaló szimpatizánsa azt üzente a szerkesztőségnek:

kivégzőosztag elé kerüljetek! Ám ekkor lenne igazi rendszerváltás fajtalan Fidesz és cigány orbáni kommunisták!

A másik borítékban a hírportál közlése szerint egy írógéppel írt levél lapult, aminek a feladóján

Az ezerrel tiltakozó több ezer olvasó! Tisza-szimpatizáns szerepel.

A levélben pedig a következő veretes kijelentés olvasható:

Mocskosságaid miatt a 3 ezer rohadékban vagy, aki súlyosan el lesz számoltatva egy új rendszerváltásban! Országpusztítók!

Ezt követően pedig az olvasó hosszasan értekezett arról, hogy a Tisza-adó milyen jó hatással lesz majd az országra.

A lap szerint a levélben megfenyegették a teljes szerkesztőséget, azt állítva,

Te ganaj trágya Vas Népe! Vasnépések… Unokáitok fognak, ha megmaradtok, megölni benneteket!… Dögtemetőbe valók! Piszkok!… Totális pusztulásban részesülhettek családostul! Akkor lehet szent béke a népek között Magyarországon! Ti a nép és az ország rákja kipusztulásotok után… Istent is kéri, hogy e vérengző gazemberek veletek együtt a dögkertben végződjenek családostul együtt! Isten minket így segítsen!… Aztán a rothadó buta fejetekkel mit vagytok oda Tisza korszerű adóreform-tervezete végett!… Rohadjon le a nyelvetek! Disznók, rohadó ganaj kommunisták! Tüzes vasat fognak a nyelvetekre rakni. Sokan mondják a kötelet is… Istentől halált kérünk rátok családostul!…

A levélíró természetesen Orbán Viktort sem kímélte: „Külön kérni fogjuk, hogy csavarják ki a mocskos Orsós Orbán Viktor Mihály nyakát. […] Ezért is járhat úgy, mint Elena és Ceaușescu! Géppisztolysorozattal… Lévai Anikójával, a diktátor kettővel együtt! Ez lenne a teljes rendszerváltásunk királyi megkoronázása…”