Kukáról osztott ételt az egyik józsefvárosi jelölt

Ellentétes kommunikációt folytat Oláh József független jelölt Józsefvárosban. Egyik posztjában a hajléktalanokra és miattuk keletkezett mocsokra hívja fel a figyelmet, majd következő posztban arról ad hírt, hogy az egyik helyi hajléktalanszálló előtt ételt oszt. Ami ennél problémásabb: egy tányér ételért azt várja el, hogy kampány szlogenjét harsogják a kiszolgáltatott emberek. Pikó András baloldali polgármester politikai karrierjét is ételosztással kezdte és a mélyszegénység témáját tűzte a zászlajára, valószínűleg Oláh úgy gondolja, ha szolidaritást mutat, Pikóhoz hasonlóan szavazókat tud maga mellé állítani.

Nagy Orsolya
2025. 09. 04. 14:03
Kiszolgáltatott hajléktalanokkal skandáltatja kampányszlogenjét Oláh József független képviselőjelölt miután egy tányér ételt átadott nekik. Az Oláh által kiözzétett videón jól látszik, hogy fölényesen mászkál a vacsorázó hajléktalanok felett, és az alamizsnáért cserébe az látszik, hogy felszólítja őket arra, hogy azt kiabálják: „Hallasd a hangod”. A képkockák sem emberségről, sem szolidaritásról, sem jó szándékról nem tanúskodnak. Oláh függetlenként nyilván próbálja megtalálni a saját kampánytechnikáját, ám az eddig látottak Pikó András baloldali polgármester kezdeti kampányára mutat, ahol 

ételosztással és hajléktalanpártisággal próbált a legkiszolgáltatottabb rétegre hatni. 

Felmerül a kérdés: ezt a méltatlan bánásmódot a Menhely Alapítvány miért hagyja? Érdekes tény, hogy az alapítvány kuratóriumi elnöke az az ex-SZDSZ-es Győri Péter, aki Sára Botond (Fidesz) ellen indult a polgármesteri posztért a 2018-as időközi választáson. Akkor Győrinek Pikó András, a jelenlegi józsefvárosi polgármester volt a sajtófőnöke. Pikó András rendre emberi méltóságról és szolidaritásról beszél, azt pedig karba tett kézzel nézi, hogy egy politikai jelölt megalázza a kerületben élő hajléktalanokat és kiszolgáltatott helyzetüket kihasználva kampányvideóban szerepeltesse őket, politikai rigmusokat kiabálva. 

Mint ismert, szeptember 21-én időközi választást tartanak Józsefvárosban, a 9-es körzetben. Az egyik független induló, Oláh József azzal kezdte meg a kampányát, hogy ő kilépett a Fideszből. Ezzel azt sugallta, hogy a bármiféle tényező lett volna a pártban. Lapunk úgy tudja,

Oláhnak sosem volt semmilyen pozíciója a Fideszben, politikai tisztséget nem viselt, nem volt munkatársa egyetlen képviselőnek sem. 

A férfi önkéntesként segítette a képviselő-jelöltek munkáját, amiért semmilyen honoráriumot nem kapott. Annyit tudni róla, hogy Pikó András vezette önkormányzat egyik cégénél éjszakai parkőrként, kerületőrként dolgozik. Elmondható, hogy a jelölt Pikó Andráshoz erősebb szállal kötődik, mint a Fideszhez, ugyanis a baloldali önkormányzat biztosítja a megélhetését. Ezért is tűnt fel a Budapesti Fidelitasnak ez a pálfordulás. Balog Géza, a budapesti szervezet elnöke videóban ezért is pedzegette, hogy Oláh indulása mögött a baloldal állhat. 

Oláh kampányában ellentétes posztokat tesz ki, hol a hajléktalanok és a drogosok által okozott káosz felszámolását ígéri, másik beszámolójában már a Vajdahunyad utcai hajléktalanszálló előtt egy szemeteskukáról, kérdéses higiéniai körülmények közt ételt oszt.

 Azon kívül Oláh volt az egyik olyan jelölt, aki nem volt hajlandó alávetnie magát a drogtesztnek.


 Borítókép: Oláh József (Forrás: Facebook)

