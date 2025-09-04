Kukáról osztott ételt az egyik józsefvárosi jelölt

Kiszolgáltatott hajléktalanokkal skandáltatja kampányszlogenjét Oláh József független képviselőjelölt miután egy tányér ételt átadott nekik. Az Oláh által kiözzétett videón jól látszik, hogy fölényesen mászkál a vacsorázó hajléktalanok felett, és az alamizsnáért cserébe az látszik, hogy felszólítja őket arra, hogy azt kiabálják: „Hallasd a hangod”. A képkockák sem emberségről, sem szolidaritásról, sem jó szándékról nem tanúskodnak. Oláh függetlenként nyilván próbálja megtalálni a saját kampánytechnikáját, ám az eddig látottak Pikó András baloldali polgármester kezdeti kampányára mutat, ahol

ételosztással és hajléktalanpártisággal próbált a legkiszolgáltatottabb rétegre hatni.

Felmerül a kérdés: ezt a méltatlan bánásmódot a Menhely Alapítvány miért hagyja? Érdekes tény, hogy az alapítvány kuratóriumi elnöke az az ex-SZDSZ-es Győri Péter, aki Sára Botond (Fidesz) ellen indult a polgármesteri posztért a 2018-as időközi választáson. Akkor Győrinek Pikó András, a jelenlegi józsefvárosi polgármester volt a sajtófőnöke. Pikó András rendre emberi méltóságról és szolidaritásról beszél, azt pedig karba tett kézzel nézi, hogy egy politikai jelölt megalázza a kerületben élő hajléktalanokat és kiszolgáltatott helyzetüket kihasználva kampányvideóban szerepeltesse őket, politikai rigmusokat kiabálva.

Mint ismert, szeptember 21-én időközi választást tartanak Józsefvárosban, a 9-es körzetben. Az egyik független induló, Oláh József azzal kezdte meg a kampányát, hogy ő kilépett a Fideszből. Ezzel azt sugallta, hogy a bármiféle tényező lett volna a pártban. Lapunk úgy tudja,

Oláhnak sosem volt semmilyen pozíciója a Fideszben, politikai tisztséget nem viselt, nem volt munkatársa egyetlen képviselőnek sem.

A férfi önkéntesként segítette a képviselő-jelöltek munkáját, amiért semmilyen honoráriumot nem kapott. Annyit tudni róla, hogy Pikó András vezette önkormányzat egyik cégénél éjszakai parkőrként, kerületőrként dolgozik. Elmondható, hogy a jelölt Pikó Andráshoz erősebb szállal kötődik, mint a Fideszhez, ugyanis a baloldali önkormányzat biztosítja a megélhetését. Ezért is tűnt fel a Budapesti Fidelitasnak ez a pálfordulás. Balog Géza, a budapesti szervezet elnöke videóban ezért is pedzegette, hogy Oláh indulása mögött a baloldal állhat.

Oláh kampányában ellentétes posztokat tesz ki, hol a hajléktalanok és a drogosok által okozott káosz felszámolását ígéri, másik beszámolójában már a Vajdahunyad utcai hajléktalanszálló előtt egy szemeteskukáról, kérdéses higiéniai körülmények közt ételt oszt.

Azon kívül Oláh volt az egyik olyan jelölt, aki nem volt hajlandó alávetnie magát a drogtesztnek.



Borítókép: Oláh József (Forrás: Facebook)