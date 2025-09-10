A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – 2025. október 10-éig – rendelte el az emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatását. A bűncselekmény öttől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető – tartalmazza a közlemény. A letartóztatás elrendelését a bűncselekmény tárgyi súlyán túl azzal indokolta a bíróság, hogy a gyanúsított külföldi állampolgár, aki Magyarországra turistaként érkezett, így Magyarországon nem rendelkezik helyismerettel és személyi kötődésekkel.
Letartóztatták a brit férfit, aki a VII. kerületben késelte halálra az ismerősét
Letartóztatták azt a külföldi férfit, aki a megalapozott gyanú szerint hétfőn, szóváltást követően halálra késelte a főváros VII. kerületében ismerősét – tájékoztatott a Fővárosi Törvényszék.
Mindezek okán alappal feltételezhető, hogy ha szabadlábon védekezhetne, megszökne vagy elrejtőzne a hatóságok elől – írják. A bíróság a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célokat a férfi esetében kizárólag letartóztatással látta biztosítottnak.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) korábban azt közölte, hogy egy brit állampolgárt szúrtak halálra hétfő hajnalban a VII. kerületben, a helyszínen elfogott férfi szintén brit.
Az akkori tájékoztatás szerint, a BRFK-ra hétfő hajnali 4 óra 13 perckor érkezett bejelentést arról, hogy egy VII. kerületi lakásban megszúrtak egy brit állampolgárságú férfit. A sérülten a mentők megpróbáltak segíteni, de már nem tudták megmenteni az életét.
A fővárosi rendőrök szemlét tartottak, és a helyszínen elfogták, majd előállították a feltételezett elkövetőt, egy 34 éves férfit. A rendőrség emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást. A 34 éves brit férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki, beismerte a bűncselekmény elkövetését.
