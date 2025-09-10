Letartóztatták a brit férfit, aki a VII. kerületben késelte halálra az ismerősét

Mindezek okán alappal feltételezhető, hogy ha szabadlábon védekezhetne, megszökne vagy elrejtőzne a hatóságok elől – írják. A bíróság a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célokat a férfi esetében kizárólag letartóztatással látta biztosítottnak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) korábban azt közölte, hogy egy brit állampolgárt szúrtak halálra hétfő hajnalban a VII. kerületben, a helyszínen elfogott férfi szintén brit.