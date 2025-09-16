húgTényekgyilkos

Letartóztatták a férfit, aki biliárddákóval gyilkolta meg a húgát + videó

Egy hónapra vonul börtönbe.

2025. 09. 16. 20:32
Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki szombat délután egy biliárddákóval agyonverte a saját húgát Ecsegen. A gyilkos ezután elment otthonról, de nem sokkal később nyolcéves unokahúga hívta telefonon, hogy siessen haza, mert édesanyja a földön fekszik, és nem mozdul. 

A rendőröket végül a gyilkos értesítette, a férfi a kihallgatásán mindent beismert

 – számolt be róla a TV2 Tények című hírműsora.

A 43 éves férfit kommandósok vitték a bíróságra, ahol végül egy hónapra rendelték el a kényszerintézkedést. Kiderült, hogy 

a meggyilkolt nőt korábban daganatos betegséggel diagnosztizálták, 

de abból felépült, viszont a bátyja támadását nem élte túl. További részleteket és videót ebben a cikkben talál. Lapunk beszámolt róla, hogy szombaton 16 óra körül érkezett bejelentés egy férfitól, hogy a testvérét holtan találta az ecsegi ingatlanukban. A helyszínelés során hamar kiderült: a negyvenéves nő halálát idegenkezűség okozta. Ezt követően perceken belül elfogták a 43 éves bejelentőt, akit gyanúsítottként hallgattak ki. 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: iStockphoto)
 

