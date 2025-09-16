Rendkívüli

keresztényüldözésgyilkosságFranciaország

Halálra késeltek egy keresztény prédikátort Franciaországban

Egy mozgáskorlátozott férfit halálra késeltek Lyonban, miközben élőben közvetítette gondolatait a közösségi médiában. Az áldozat keresztény prédikátor volt, aki az Iszlám Állam üldöztetése elől menekült Irakból. A tragédia a franciaországi vallási közösségek körében is felháborodást váltott ki.

Wiedermann Béla
2025. 09. 16. 12:57
Ashur Sarnaya
Ashur Sarnaya Forrás: X
Lyon belvárosában halálra késelték Ashur Sarnayát, egy 45 éves mozgáskorlátozott keresztény prédikátort, aki éppen élő közvetítést tartott a TikTokon. A férfi kerekesszékben közlekedett, és rendszeresen osztotta meg hitét, valamint a vallásszabadság fontosságát követőivel a közösségi médiában, írja a Ripost.

Lyonban a nyílt utcán késelték halálra Ashur Sarnayát. A tragédia ismét ráirányította a figyelmet a keresztényüldözés európai jelenlétére. Forrás: X

Sarnaya Kurdisztánból, Irakból származott. 2014-ben menekült el hazájából, miután az Iszlám Állam elfoglalta szülővárosát. Franciaországban menedékjogot kapott, és Lyonban telepedett le nővérével. A keresztény közösség aktív tagjaként rendszeresen bírálta az iszlám fundamentalizmust, és a közösségi oldalain hitét hirdette.

A keresztény prédikátor élő közvetítés közben vált áldozattá

A gyilkosság a 9. kerület egyik lakóépületének bejárata előtt történt. Sajtóbeszámolók szerint a férfit egy vagy több csuklyás támadó várta, akik hirtelen rátámadtak, és egy késsel a nyakán szúrták meg. A szúrás elérte a nyaki ütőerét, amely rövid idő alatt halálos vérveszteséget okozott.

A tragédia élő adásban zajlott, így több követője is tanúja volt az esetnek. Egyikük értesítette a hatóságokat, a kiérkező mentők azonban már nem tudták megmenteni a férfit, csupán a halál beálltát állapították meg.

A francia sajtóban megjelent beszámolók szerint a támadók sötét ruhát és kapucnit viseltek, majd a bűncselekmény után gyalog menekültek el. Szemtanúk felvételein egy hátrálva távozó alak látható, aki vélhetően az elkövető volt.

Az ügyészség szándékos emberölés miatt indított nyomozást, amelyet a szervezett bűnözés elleni osztály felügyel. A hatóságok több személyt is őrizetbe vettek, de végül mindannyiukat szabadon engedték.

A rendőrség egyelőre nem jutott egyértelmű következtetésre a támadás indítékát illetően. Egy rendőrségi forrás az AFP-nek így nyilatkozott: 

A jelenlegi állás szerint semmi sem mutat egyértelmű irányba, legyen az bűnügyi, politikai, vallási vagy kábítószerhez köthető.

Francia sajtóforrások ugyanakkor megemlítik, hogy Sarnaya korábban többször is kapott fenyegetéseket a közösségi médiában és névtelen telefonhívásokban. Márciusban azt is nyilvánosságra hozta, hogy muszlim fiatalok bántalmazták. Bejegyzéseit időnként letiltották, miután felhasználók bejelentették tartalmait.

Felháborodás a keresztény közösségekben

A gyilkosság megrázta a franciaországi keresztény közösségeket. Egy katolikus szervezet közleményében így fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy egy férfi, aki a közel-keleti vallási üldöztetés elől menekült, Európában haljon meg a hite miatt. Az SOS Chrétiens d’Orient szintén határozottan elítélte a történteket, hangsúlyozva: 

Elfogadhatatlan, hogy egy ember, a hite miatt Franciaországban haljon erőszakos halált.

Az Asszír–Kaldeus Egyesület lyoni elnöke, Georges Shamoun Ishaq a katolikus sajtónak elmondta: Sarnaya nagyon kedves, diszkrét ember volt, mélyen hívő, aki szeretett a keresztény hitről beszélni.

Mohamed Chihi, Lyon biztonságpolitikáért felelős alpolgármestere félelmetes bűncselekménynek nevezte a gyilkosságot, és reményét fejezte ki, hogy a hatóságok mihamarabb tisztázzák az ügy körülményeit.

Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Tömörülés fontos politikusa a közösségi médiában azt írta, hogy Sarnayát egy iszlamista gyilkolta meg, és kijelentette: az ellenőrizetlen bevándorláspolitika következménye, hogy az üldözöttek üldözőit is befogadják Európába.

Az OIDAC Europe (Európai Keresztényellenesség és Diszkrimináció Megfigyelőközpontja) emlékeztetett arra, hogy 2025 első felében 13 százalékkal nőtt a keresztények elleni támadások száma Franciaországban

Szerintük a tragikus eset is arra figyelmeztet, hogy a vallásszabadság védelme kiemelt feladat, különösen azoknál, akik üldöztetés elől menekültek.

A szervezet közleménye hangsúlyozta: 

Ashur Sarnaya tragikus halála arra emlékeztet bennünket, hogy nemcsak a kormányok, hanem az egész társadalom kötelessége kiállni a hívők mellett.

Borítókép: Ashur Sarnaya (Forrás: X)

