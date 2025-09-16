Halálra késeltek egy keresztény prédikátort Franciaországban

A keresztény prédikátor élő közvetítés közben vált áldozattá

A gyilkosság a 9. kerület egyik lakóépületének bejárata előtt történt. Sajtóbeszámolók szerint a férfit egy vagy több csuklyás támadó várta, akik hirtelen rátámadtak, és egy késsel a nyakán szúrták meg. A szúrás elérte a nyaki ütőerét, amely rövid idő alatt halálos vérveszteséget okozott.

A tragédia élő adásban zajlott, így több követője is tanúja volt az esetnek. Egyikük értesítette a hatóságokat, a kiérkező mentők azonban már nem tudták megmenteni a férfit, csupán a halál beálltát állapították meg.

A francia sajtóban megjelent beszámolók szerint a támadók sötét ruhát és kapucnit viseltek, majd a bűncselekmény után gyalog menekültek el. Szemtanúk felvételein egy hátrálva távozó alak látható, aki vélhetően az elkövető volt.

Az ügyészség szándékos emberölés miatt indított nyomozást, amelyet a szervezett bűnözés elleni osztály felügyel. A hatóságok több személyt is őrizetbe vettek, de végül mindannyiukat szabadon engedték.

A rendőrség egyelőre nem jutott egyértelmű következtetésre a támadás indítékát illetően. Egy rendőrségi forrás az AFP-nek így nyilatkozott:

A jelenlegi állás szerint semmi sem mutat egyértelmű irányba, legyen az bűnügyi, politikai, vallási vagy kábítószerhez köthető.

Francia sajtóforrások ugyanakkor megemlítik, hogy Sarnaya korábban többször is kapott fenyegetéseket a közösségi médiában és névtelen telefonhívásokban. Márciusban azt is nyilvánosságra hozta, hogy muszlim fiatalok bántalmazták. Bejegyzéseit időnként letiltották, miután felhasználók bejelentették tartalmait.