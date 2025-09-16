Halálra késeltek egy keresztény prédikátort Franciaországban

Felháborodás a keresztény közösségekben
A gyilkosság megrázta a franciaországi keresztény közösségeket. Egy katolikus szervezet közleményében így fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy egy férfi, aki a közel-keleti vallási üldöztetés elől menekült, Európában haljon meg a hite miatt. Az SOS Chrétiens d’Orient szintén határozottan elítélte a történteket, hangsúlyozva:
Elfogadhatatlan, hogy egy ember, a hite miatt Franciaországban haljon erőszakos halált.
Az Asszír–Kaldeus Egyesület lyoni elnöke, Georges Shamoun Ishaq a katolikus sajtónak elmondta: Sarnaya nagyon kedves, diszkrét ember volt, mélyen hívő, aki szeretett a keresztény hitről beszélni.
Mohamed Chihi, Lyon biztonságpolitikáért felelős alpolgármestere félelmetes bűncselekménynek nevezte a gyilkosságot, és reményét fejezte ki, hogy a hatóságok mihamarabb tisztázzák az ügy körülményeit.
Marine Le Pen, a francia jobboldali Nemzeti Tömörülés fontos politikusa a közösségi médiában azt írta, hogy Sarnayát egy iszlamista gyilkolta meg, és kijelentette: az ellenőrizetlen bevándorláspolitika következménye, hogy az üldözöttek üldözőit is befogadják Európába.
Az OIDAC Europe (Európai Keresztényellenesség és Diszkrimináció Megfigyelőközpontja) emlékeztetett arra, hogy 2025 első felében 13 százalékkal nőtt a keresztények elleni támadások száma Franciaországban.
Szerintük a tragikus eset is arra figyelmeztet, hogy a vallásszabadság védelme kiemelt feladat, különösen azoknál, akik üldöztetés elől menekültek.
A szervezet közleménye hangsúlyozta:
Ashur Sarnaya tragikus halála arra emlékeztet bennünket, hogy nemcsak a kormányok, hanem az egész társadalom kötelessége kiállni a hívők mellett.