Magyar Péter hiába vergődik, pártjának minden megnyilvánulása az adóemelés felé mutat

Szíven találta Magyar Pétert, hogy kiszivárgott a Tisza-adó terve. A pártelnök azóta nagy erőkkel tüzet olt, és tagadni próbálja, hogy létezik a dokumentum, amiben a Tisza Párt részletesen elmagyarázza, hogyan kellene megemelni az szja-t. A párt körüli szakértők azonban leleplezik Magyar Pétert.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 17:15
A kiszivárgott, brutális adóemelést tartalmazó dokumentum létezését Magyar Péter azóta is tagadni próbálja, ám az utóbbi hetekben sorra látnak napvilágot olyan felvételek, amelyekből egyértelműen kiderül, 

a Tisza hazudik, minden korábbi nyilatkozatuk azt támasztja alá, a párt valóban többkulcsos adórendszert szorgalmaz, és a családoknak nyújtott támogatások is veszélybe kerülnének hatalomra jutásukkal. 

Petsching Mária Zita közgazdász, a Tisza-szigetek állandó meghívott szakértője már márciusban megmondta: aki áfát akar csökkenteni, annak szja-t kell emelnie. „Péternek azért sem lesz könnyű, mert most itt könnyen ígérgethet, hogy áfacsökkentés […]. 

Aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani”

– mondta a közgazdász.

Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke is többször árulkodó kijelentést tett. „Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – ez volt talán a legnyíltabb beismerés Tarr Zoltán részéről, aki egy etyeki fórumon kijelentette: Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene.” 

Azt is mondta Tarr Zoltán, nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknak. 

Azt azért kikotyogta a Tisza EP-képviselője, hogy „ez az a változás, amit a Tisza Párt meglátott és Péter meglátott”, vagyis egyértelművé tette, hogy a többkulcsos adórendszer tervéről Magyar Péter is tud. 

Tarr egy ma kikerült hangfelvételen azt is elárulja, hogy 300 ember dolgozik a terveken, ők írják a kormányprogramot, 

de ennek csak egy nagyon kis részét fogják nyilvánosságra hozni a választások előtt. 

A Tisza Párt jelentős adóemelési tervét Dálnoki Áron, a párt gazdasági csoportjának vezetője is beismerte. A gazdasági koordinátor szerint nem szabad részleteket elárulni, mert „szétkapnák” őket. Magyar Péter embere világossá tette, hogy 

Tarr Zoltán elszólása nem egyéni akció volt, hanem a párt közös stratégiáját tükrözi. 

– Teljesen egyetértek Péterrel, hogy nem szabad részleteket elárulni, mert képzeljétek el, mennyire szétkapnák – mondta Dálnoki, utalva arra, hogy Magyar Péter szerint sem szabad beszélni a párt terveiről a választásokig. 

De feltűnt Surányi György is, aki a Bokros-csomag végrehajtásában játszott döntő szerepet. Egy rákosmenti Tisza-fórumon egyenesen arról beszélt, hogy a rezsicsökkentést el kell törölni. Elárulta, 

rendszeresen beszél a Tisza Párt vezetőivel, így Magyar Péterrel is, de az édesanyák adókedvezményét is fenntarthatatlannak nevezte. Szerinte egy új kormánynak ezen is változtatnia kell majd. 

