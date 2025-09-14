Magyar PéterKocsis MátéOrbán Viktor

Magyar Péter közröhej tárgyává tette magát, Kocsis Máté bevitte a kegyelemdöfést

Kocsis Máté kemény szavakkal reagált Magyar Péter vasárnapi bejegyzésére, amelyben a Tisza Párt elnöke Orbán Viktort a ruandai népirtókhoz hasonlította. A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Pétert csak a hatalomvágy és a bosszú vezérli, és a választók jövőre lesöprik majd a politikai színtérről. Kocsis úgy fogalmazott: a Tisza vezetője gyűlöletkeltéssel és lincshangulat szításával próbálja mozgósítani híveit, miközben már a saját táborában is sokan kinevetik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 14. 15:13
Magyar Péter, Tisza Párt, Magyar Péter Forrás: Facebook
Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Látom, még a vasárnap délelőttjeidet is gyűlöletkeltéssel töltöd. Mai írásodnak mindjárt az elején azzal teszed magad közröhej tárgyává, hogy a harminc évvel ezelőtti ruandai népirtókhoz hasonlítod Orbán Viktort. Te forrófejű bohóc” – írja Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté Magyar Péternek címezve.

A miniszterelnök tegnap ugyanis a Harcosok Klubja edzőtáborának helyszínéről tett közzé egy videót arról, amint egy erkélyről tünteti el a poloskákat egy partvissal. Magyar Péternek ennek kapcsán az 1994-es ruandai mészárlás jutott eszébe, ahol is pár hét alatt egymillió embert gyilkoltak le, a világ egyik legnagyobb népirtását követve el.

A Fidesz kommunikációs igazgatója kifejtette, a nagy többség ma már látja, hogy csak a hatalom- és bosszúvágy munkálkodik Magyar Péterben, semmi más. A politikus szerint Magyar Péterben azért van bosszúvágy, mert nem sertepertélhet és garázdálkodhat a Fidesz környékén a kierőszakolt sokmilliós kamu állásaiért. 

 

Kocsis Máté: Jó lesz, ha Magyar Péter felkészül

„Azt írod, Orbán Viktor poloskázik. Figyelj, téged a fél ország poloskának hív,  amit csak magadnak köszönhetsz, mert lehallgattad a családodat. Az emberek nem szeretik a poloskákat. Sem azokat, amiket a családtagok lehallgatására használnak, sem azokat, amik ellepik a teraszokat. Le szokták őket söpörni, ahogy a miniszterelnök is tette. Partvissal, amitől te ezek szerint annyira berezeltél, hogy azonnal egy népirtás ugrott be”– írja Magyar Péternek.

Kocsis Máté szerint jó lesz, ha Magyar Péter felkészül, jövőre ugyanis le fogják söpörni a választók a szavazatokkal. 

„Szóval ne hergeld hülyeségekkel a lebutított szektádat, kérlek, mert csak tovább szítod az országban a gyűlöletet. Ahogy szítod mindenkivel szemben, aki nincs elalélva tőled.  Sokszor azt sem tudod, melyik vármegyében vagy, meg azt sem, hogy melyik költőnk hol született (ezért még a sajátjaid is kiröhögnek), de arra azért van eszed, hogy azonnal lincshangulatot gerjessz, egyoldalúan üvöltözz a mikrofonba a verőlegényeid mögül, és építsd a gyilkos indulatokat az emberekben. (És ezért persze sokak megvetését is saját irányodba.) Szóval légyszi, te csak ne papolj szeretetországról, békés, mosolygós Magyarországról, miközben a te képed már beleöregedett a gyűlölködésbe. Te erőszakos bohóc”– fogalmazott.

Korábban beszámoltunk róla, hogy komoly földrajzi és/vagy általános műveltségi hiányosságai vannak Magyar Péternek, aki pünkösd hétvégéjén Szegeden járt. Az erről közzétett videó legelején a Tisza Párt elnöke úgy jelentkezett be, hogy

 „az utolsó szabad város” szülöttje Babits Mihály, József Attila és Szent-Györgyi Albert is. 

Igen, Magyar Péter nagyon eltévedt, hiszen Babits Szekszárdon született, míg József Attila és Szent-Györgyi Budapesten. Azt pedig hogy melyik megyében vagy településen van éppen, többször elrontotta beszédeiben.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Nagy a baj, Magyar Pétert levehetik a sakktábláról, Brüsszel elégedetlen a teljesítményével

Felhévizy Félix avatarja

Túl lett pumpálva a lufi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu