Magyar Péter közröhej tárgyává tette magát, Kocsis Máté bevitte a kegyelemdöfést

„Látom, még a vasárnap délelőttjeidet is gyűlöletkeltéssel töltöd. Mai írásodnak mindjárt az elején azzal teszed magad közröhej tárgyává, hogy a harminc évvel ezelőtti ruandai népirtókhoz hasonlítod Orbán Viktort. Te forrófejű bohóc” – írja Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté Magyar Péternek címezve.

A miniszterelnök tegnap ugyanis a Harcosok Klubja edzőtáborának helyszínéről tett közzé egy videót arról, amint egy erkélyről tünteti el a poloskákat egy partvissal. Magyar Péternek ennek kapcsán az 1994-es ruandai mészárlás jutott eszébe, ahol is pár hét alatt egymillió embert gyilkoltak le, a világ egyik legnagyobb népirtását követve el.

A Fidesz kommunikációs igazgatója kifejtette, a nagy többség ma már látja, hogy csak a hatalom- és bosszúvágy munkálkodik Magyar Péterben, semmi más. A politikus szerint Magyar Péterben azért van bosszúvágy, mert nem sertepertélhet és garázdálkodhat a Fidesz környékén a kierőszakolt sokmilliós kamu állásaiért.

Kocsis Máté: Jó lesz, ha Magyar Péter felkészül

„Azt írod, Orbán Viktor poloskázik. Figyelj, téged a fél ország poloskának hív, amit csak magadnak köszönhetsz, mert lehallgattad a családodat. Az emberek nem szeretik a poloskákat. Sem azokat, amiket a családtagok lehallgatására használnak, sem azokat, amik ellepik a teraszokat. Le szokták őket söpörni, ahogy a miniszterelnök is tette. Partvissal, amitől te ezek szerint annyira berezeltél, hogy azonnal egy népirtás ugrott be”– írja Magyar Péternek.

Kocsis Máté szerint jó lesz, ha Magyar Péter felkészül, jövőre ugyanis le fogják söpörni a választók a szavazatokkal.

„Szóval ne hergeld hülyeségekkel a lebutított szektádat, kérlek, mert csak tovább szítod az országban a gyűlöletet. Ahogy szítod mindenkivel szemben, aki nincs elalélva tőled. Sokszor azt sem tudod, melyik vármegyében vagy, meg azt sem, hogy melyik költőnk hol született (ezért még a sajátjaid is kiröhögnek), de arra azért van eszed, hogy azonnal lincshangulatot gerjessz, egyoldalúan üvöltözz a mikrofonba a verőlegényeid mögül, és építsd a gyilkos indulatokat az emberekben. (És ezért persze sokak megvetését is saját irányodba.) Szóval légyszi, te csak ne papolj szeretetországról, békés, mosolygós Magyarországról, miközben a te képed már beleöregedett a gyűlölködésbe. Te erőszakos bohóc”– fogalmazott.