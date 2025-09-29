  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Ezek nem Magyar Péter hetei, sorra dőlnek ki a csontvázak a szekrényből + videó
Tisza PártTarr ZoltánMagyar Péter

Ezek nem Magyar Péter hetei, sorra dőlnek ki a csontvázak a szekrényből + videó

Saját emberei buktatták le Magyar Péter brutális adóemelési terveit, pánikreakcióként beperelte az erről beszámoló sajtót, de a bíróságon elbukott. Deák Dániel rámutatott: a Tisza-vezérnek innentől kezdve papírja van arról, hogy valóban adóemelésre készül, hiába próbálja tagadni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 20:10
Magyar Péter és Tarr Zoltán Képernyőkép
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezek nem Magyar Péter hetei – állapította meg Deák Dániel új bejegyzésében, amelyben rámutatott: a Tisza Párt vezetője kétségbeesetten próbálja eltitkolni a kiszivárgott adóemelési terveket, ám a bíróságon elbukott.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője felidézte, hogy nemrég Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy etyeki fórumon nyíltan arról beszélt: „nem mondják el az adóemelési terveiket, mert abba belebuknának”. Az Index ezután részleteket is nyilvánosságra hozott, amelyekből kiderült, hogy a Tisza Párt az embereket és a vállalkozásokat is brutális adóemelésekkel sújtaná.

Magyar Péter az információk kiszivárgása után perrel fenyegette az erről beszámoló sajtót, többek között az Indexet is. A bíróságon „20-30 tiszás aktivistával közösen próbált nyomást gyakorolni a bíróra”, de ez nem vezetett eredményre, a pert elveszítette.

Ez egy hatalmas bukta Magyar Péter számára, ugyanis innentől kezdve papírja van arról, hogy valóban adóemelésre készül, hiába próbálja meg tagadni

– mutatott rá Deák Dániel. Hozzátette: a Tisza Párt vezetője a döntés óta érezhetően kétségbeesett, fenyegetőzik, tombol a közösségi médiában, miközben követői már a bírót is fenyegetik.

„Ez a viselkedés minden, csak nem egy kormányzóképes alternatívát felmutató politikai erő viselkedése” – zárta bejegyzését az elemző.

 

Orbán Viktor is értékelte Magyar Péterék nyári teljesítményét

Szent Mihály napja, a számadás és az elszámolás napja alkalmából bejegyzésében vont mérleget a nyár eseményei után a miniszterelnök.

„Ellenfeleink sem lazsáltak.

Adóemelési terveikkel lebuktak vagy háromszor. Pisztollyal jártak gyűlésezni, ahol kígyót-békát köpködtek ránk.

A szeretet jegyében, persze. Végül összehozták az elmúlt évtizedek legsötétebb álhírkampányát. Ők ezzel foglalkoztak. Azért, hogy megszerezzék a hatalmat. Bármi áron” – idézte fel Orbán Viktor.

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekA jövő Oroszországa

Schmidt Mária új írása

Bayer Zsolt avatarja

Ajánlom szíves figyelmükbe az egészet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.