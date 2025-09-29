Ezek nem Magyar Péter hetei, sorra dőlnek ki a csontvázak a szekrényből + videó

Ezek nem Magyar Péter hetei – állapította meg Deák Dániel új bejegyzésében, amelyben rámutatott: a Tisza Párt vezetője kétségbeesetten próbálja eltitkolni a kiszivárgott adóemelési terveket, ám a bíróságon elbukott.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője felidézte, hogy nemrég Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy etyeki fórumon nyíltan arról beszélt: „nem mondják el az adóemelési terveiket, mert abba belebuknának”. Az Index ezután részleteket is nyilvánosságra hozott, amelyekből kiderült, hogy a Tisza Párt az embereket és a vállalkozásokat is brutális adóemelésekkel sújtaná.

Magyar Péter az információk kiszivárgása után perrel fenyegette az erről beszámoló sajtót, többek között az Indexet is. A bíróságon „20-30 tiszás aktivistával közösen próbált nyomást gyakorolni a bíróra”, de ez nem vezetett eredményre, a pert elveszítette.

Ez egy hatalmas bukta Magyar Péter számára, ugyanis innentől kezdve papírja van arról, hogy valóban adóemelésre készül, hiába próbálja meg tagadni

– mutatott rá Deák Dániel. Hozzátette: a Tisza Párt vezetője a döntés óta érezhetően kétségbeesett, fenyegetőzik, tombol a közösségi médiában, miközben követői már a bírót is fenyegetik.

„Ez a viselkedés minden, csak nem egy kormányzóképes alternatívát felmutató politikai erő viselkedése” – zárta bejegyzését az elemző.

Orbán Viktor is értékelte Magyar Péterék nyári teljesítményét

Szent Mihály napja, a számadás és az elszámolás napja alkalmából bejegyzésében vont mérleget a nyár eseményei után a miniszterelnök.

„Ellenfeleink sem lazsáltak.

Adóemelési terveikkel lebuktak vagy háromszor. Pisztollyal jártak gyűlésezni, ahol kígyót-békát köpködtek ránk.

A szeretet jegyében, persze. Végül összehozták az elmúlt évtizedek legsötétebb álhírkampányát. Ők ezzel foglalkoztak. Azért, hogy megszerezzék a hatalmat. Bármi áron” – idézte fel Orbán Viktor.

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Forrás: Facebook)