Megérkezett a holnapi időjárás, mutatjuk, mire számíthat

Hozzáfűzik, csupán kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet, illetve köd. Szerdán az északnyugati szél még sokfelé megélénkül, megerősödik, estére ugyanakkor gyengül a légmozgás, és csütörtökön a nyugatias szél már csak kevés helyen lehet élénk. Holnap gyengén felhős, napos vagy derült időre készülhetünk, csapadék nem lesz.