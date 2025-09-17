Szerda délután északkeleten és délnyugaton előfordulhat néhány zápor, esetleg zivatar, majd estétől csökken a felhőzet, éjjel általában derült lesz az ég – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Megérkezett a holnapi időjárás, mutatjuk, mire számíthat
Éjszaka elég hideg lesz.
Hozzáfűzik, csupán kisebb körzetekben képződhet rétegfelhőzet, illetve köd. Szerdán az északnyugati szél még sokfelé megélénkül, megerősödik, estére ugyanakkor gyengül a légmozgás, és csütörtökön a nyugatias szél már csak kevés helyen lehet élénk. Holnap gyengén felhős, napos vagy derült időre készülhetünk, csapadék nem lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 21 és 26 fok között alakul.
