Komoly rendőri és tűzoltói jelenlétre figyelt fel Egerben a Braun-völgyben a Heol egyik olvasója hétfőn éjszaka.
Meghalt egy ember a Braun-völgyben az éjszaka
Próbálták, de már nem lehetett megmenteni az életét.
Most már azt is tudni, hogy tűz keletkezett egy ház nappalijában. A tűzoltók az épület konyhájában egy embert találtak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni – közölte Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Az ügyben a rendőrség nyomoz.
Az eset részleteit a Heol cikkében olvashatja el.
