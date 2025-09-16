Rendkívüli

Meghalt egy ember a Braun-völgyben az éjszaka

Próbálták, de már nem lehetett megmenteni az életét.

Magyar Nemzet
Forrás: Heol2025. 09. 16. 13:06
illusztráció Forrás: Pexels
Komoly rendőri és tűzoltói jelenlétre figyelt fel Egerben a Braun-völgyben a Heol egyik olvasója hétfőn éjszaka.

Most már azt is tudni, hogy tűz keletkezett egy ház nappalijában. A tűzoltók az épület konyhájában egy embert találtak, akinek az életét már nem lehetett megmenteni – közölte Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Az ügyben a rendőrség nyomoz.

Az eset részleteit a Heol cikkében olvashatja el. 


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
