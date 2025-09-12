Megható szavakkal üzent a kórháznak az édesanya, akinek a kisfia kutyatámadás áldozata lett

A kutyatámadás után kórházba került kisfiú már jobban van, az édesanyja, Renáta pedig nyilvánosan mondott köszönetet az ajkai intézmény dolgozóinak. A közösségi oldalán közzétett bejegyzése gyorsan elterjedt, és sokan fejezték ki az együttérzésüket a család iránt.

Az édesanya megható posztja a kutyatámadás után

(Forrás: Ajkai Magyar Imre Kórház/Facebook )

Kutyatámadás történt Ajkán

Egy békésnek indult családi kirándulás rémisztő fordulatot vett: a kisfiú a kerítésnek esett és a túloldalról egy kutya vetette rá magát. Egy arra haladó kerékpáros azonnal megállt, segített a bajba jutott családnak és értesítette a mentőket. Pár percen belül a rendőrök és a mentők is a helyszínre érkeztek. Az édesanya szerint mindenki türelmesen, nyugodtan viselkedett, ami rengeteget számított abban a feszült helyzetben:

iszonyatosan segítőkészek és emberségesek voltak, mind a rendőrök, mind a mentők

– idézte fel a történteket a közösségi oldalán.

Mit tegyünk kutyatámadás esetén? Maradjunk a lehetőségekhez képest nyugodtak, ne kezdjünk el futni.

Ne nézzünk közvetlenül a kutya szemébe, mert fenyegetésnek veheti.

Próbáljunk valamilyen tárgyat a kutya és magunk közé tartani.

Ha sérülés történik, azonnal forduljunk orvoshoz.

A támadást mindig jelentsük a hatóságoknak.

