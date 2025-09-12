Rendkívüli

Márki-Zay tiszásokkal együtt végezne ki kormánypárti politikusokat, ezt Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül

Ajkaáldozatkutyakutyatámadáskisfiú

Megható szavakkal üzent a kórháznak az édesanya, akinek a kisfia kutyatámadás áldozata lett

Ajkán biciklizés közben támadt rá egy kutya a kis Donátra, akit a sérülései után a Magyar Imre Kórházban láttak el. Az édesanya közösségi oldalán fejezte ki háláját az orvosoknak és ápolóknak, akik minden nap kedves szavakkal és türelemmel segítették át őket a nehéz időszakon.

Magyar Nemzet
Forrás: VEOL2025. 09. 12. 20:47
ILLUSZTRÁCIÓ (FOTÓ: PEXELS)
A kutyatámadás után kórházba került kisfiú már jobban van, az édesanyja, Renáta pedig nyilvánosan mondott köszönetet az ajkai intézmény dolgozóinak. A közösségi oldalán közzétett bejegyzése gyorsan elterjedt, és sokan fejezték ki az együttérzésüket a család iránt.

Ajkai kutyatámadás: édesanya köszönete a kórháznak
Az édesanya megható posztja a kutyatámadás után
(Forrás: Ajkai Magyar Imre Kórház/Facebook )

Kutyatámadás történt Ajkán

Egy békésnek indult családi kirándulás rémisztő fordulatot vett: a kisfiú a kerítésnek esett és a túloldalról egy kutya vetette rá magát. Egy arra haladó kerékpáros azonnal megállt, segített a bajba jutott családnak és értesítette a mentőket. Pár percen belül a rendőrök és a mentők is a helyszínre érkeztek. Az édesanya szerint mindenki türelmesen, nyugodtan viselkedett, ami rengeteget számított abban a feszült helyzetben:

iszonyatosan segítőkészek és emberségesek voltak, mind a rendőrök, mind a mentők

 – idézte fel a történteket a közösségi oldalán.

Mit tegyünk kutyatámadás esetén?

  • Maradjunk a lehetőségekhez képest nyugodtak, ne kezdjünk el futni.
  • Ne nézzünk közvetlenül a kutya szemébe, mert fenyegetésnek veheti.
  • Próbáljunk valamilyen tárgyat a kutya és magunk közé tartani.
  • Ha sérülés történik, azonnal forduljunk orvoshoz.
  • A támadást mindig jelentsük a hatóságoknak.

A teljes cikk ide kattinttva érhető el.

Borítókép: A felvétel illusztráció (Forrás: Pexels.com)


