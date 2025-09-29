Menczer Tamás: Megmutatjuk az erőnket, de nekünk nem kell hozzá pisztoly + videó

Van két út – mutatott rá új videójában Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szerint van egy szuverenista magyar út Orbán Viktor vezetésével, ott van józan ész, van Otthon start, van családiadókedvezmény-duplázás, adómentesség az édesanyáknak. Lassan október, a háromgyerekesek jönnek, januárban a kétgyerekesek, felmenő rendszerben – emlékeztetett.

Van az időseknek 13. havi nyugdíj és élelmiszerutalvány, fiataloknak adómentesség és egymillió új munkahely. Béke és biztonság. Ez a szuverenista magyar út

– hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.

Rámutatott: lehet választani egy másik utat, Tisza-adóval, szja-emeléssel, a társasági adó emelésével, ezerforintos benzinnel, három és félszeres rezsivel, Ukrajna és Brüsszel kiszolgálásával, a migránsok beengedésével.

Ebből a kettőből lehet választani. Ez a politikai rész, és ha az emberi részt nézzük, akkor agresszió, lökdösődés, akasztás, főbelövés, fegyverrel közlekedés van ott. Nálunk meg az van, ahogy mondtuk a Harcosok Klubjában meg a digitális polgári köröknél, hogy mi megmutatjuk az erőnket, de nekünk nem kell hozzá pisztoly

– közölte Menczer Tamás.