GödöllőNagy-Vargha ZsófiaKulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)Köznevelési ÁllamtitkárságsportbandiáktanévfogyatékosságFODISZgyermek

Nagy-Vargha Zsófia: A sportban elsősorban nem az ellenfelet, hanem magunkat kell legyőzni

A sportban nem az a legfontosabb, hogy az ellenfeleinket le tudjuk győzni, bár nyilván azért dolgozunk nap mint nap, hanem sokkal fontosabb az, hogy sokszor önmagunkat kell legyőzni – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) fiatalokért felelős helyettes államtitkára.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 12. 18:41
NAGY-VARGHA ZSÓFIA (FOTÓ: FACEBOOK)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy-Vargha Zsófia a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) pénteki tanévnyitó ünnepségén Gödöllőn arról beszélt, hogy a sportolóvá válásnak nagyon fontos szereplői a felkészítők, az edzők, a tanárok, a pedagógusok, a mentorok, akik körülveszik a fiatalokat, és ezért hatalmas köszönet illeti őket. 

Hozzátette, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium foglalkozik a tehetséggondozással, a sporthoz kapcsolódó tanulással. Ezért vannak olyan programok és ösztöndíjak, amelyeket érdemes figyelni, ilyen a Nemzeti Tehetség Program is – fűzte hozzá a helyettes államtitkár.

Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium (HM) sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a Köznevelési Államtitkársággal és a Klebelsberg Központtal közösen meghirdették 2026-ra a Sportoló Nemzet Tanévet. Arra kérte a jelenlévő és díjazott fiatalokat, hogy legyenek ennek a sportoló nemzetnek a nagykövetei.

 – Hiszen ti már pontosan tudjátok azt, hogy mit jelent az életetekben a sport, mit jelent az, hogy a tanulmányaitok mellett, testnevelés óra mellett még egy sportágat választottatok magatoknak, és abban is igyekeztetek helytállni. És pontosan tudjátok, hogy a sportolás mit jelent az egészségetek megőrzése, a közösségi élmény szempontjából – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy ma még a testnevelés órákon kívül a diákoknak talán az 50 százaléka választ magának sportot, de szeretnék, ha ez az arány folyamatosan nőne. Elmondta, hogy Sportoló Nemzet Tanév során nagyon sok programot, lehetőséget fognak kínálni mindazoknak, akik még nem sportolnak. 

Radomszki Lászlóné, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi helyettes államtitkára elmondta, hogy számára a tanévnyitó mindig reménnyel teli pillanat, hiszen ez az újrakezdés, az új lehetőségek és közös ünnepek ideje. A tudás, az akarat, a cél, a sport, a szeretet, amelyek együtt képesek átalakítani életünket, és utat nyitni a sikerekhez vezető úton – fogalmazott.

Hozzátette, hogy

különleges küldetése van a FODISZ-nak, fejlődési lehetőséget biztosít a fiataloknak és lehetőséget, hogy sikereket érjenek el. Hozzátette: az államtitkárság célja, hogy támogassa, erősítse azokat a kezdeményezéseket, amelyek a fogyatékossággal élők számára egyenlő esélyeket biztosítanak az élet minden területén, így a sportban is.

Szabó László, a FODISZ elnöke emlékeztetett rá, hogy a tanévnyitó egyben lezárja az előző tanévet, így ezen díjazzák a diákokat és felkészítőiket, akik a fogyatékos diáksportban a legkiválóbb teljesítményeket nyújtották az előző tanévben. 

Körülbelül kilencvenezer diák van, aki valamilyen fogyatékossággal él és tanul a magyar köznevelésben, a döntő részük integráltan, az ép diákokkal együtt – mondta az M1 aktuális csatornának nyilatkozva. Hozzátette: a sport az övék is, nem csak az ép embereké. Hozzáférhetővé kell tenni a fogyatékos emberek és különösen a fogyatékos diákok számára – hangsúlyozta. Kiemelte annak a fontosságát, hogy a szülőket nyerjék meg, mert ők támogathatják a fiatalokat, hogy válasszanak sportot. Ha a szülők, a felnőttek azt látják, hogy a fogyatékos sportolókat megbecsüli ez az ország, megbecsüli a magyar sportközösség, akkor bátrabban engedik el, bátrabban irányítják a diákokat, a fiatalokat, a gyermekeiket a sport felé – hangsúlyozta.

Borítókép: Nagy-Vargha Zsófia (Fotó: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekCharlie Kirk

Futótűzként terjed a neten Pottyondy Edina őszinte vallomása Charlie Kirk haláláról

Csépányi Balázs avatarja

Ez nem semmi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.