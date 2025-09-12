Nagy-Vargha Zsófia: A sportban elsősorban nem az ellenfelet, hanem magunkat kell legyőzni

Nagy-Vargha Zsófia a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) pénteki tanévnyitó ünnepségén Gödöllőn arról beszélt, hogy a sportolóvá válásnak nagyon fontos szereplői a felkészítők, az edzők, a tanárok, a pedagógusok, a mentorok, akik körülveszik a fiatalokat, és ezért hatalmas köszönet illeti őket.

Hozzátette, hogy a Kulturális és Innovációs Minisztérium foglalkozik a tehetséggondozással, a sporthoz kapcsolódó tanulással. Ezért vannak olyan programok és ösztöndíjak, amelyeket érdemes figyelni, ilyen a Nemzeti Tehetség Program is – fűzte hozzá a helyettes államtitkár.

Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium (HM) sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a Köznevelési Államtitkársággal és a Klebelsberg Központtal közösen meghirdették 2026-ra a Sportoló Nemzet Tanévet. Arra kérte a jelenlévő és díjazott fiatalokat, hogy legyenek ennek a sportoló nemzetnek a nagykövetei.

– Hiszen ti már pontosan tudjátok azt, hogy mit jelent az életetekben a sport, mit jelent az, hogy a tanulmányaitok mellett, testnevelés óra mellett még egy sportágat választottatok magatoknak, és abban is igyekeztetek helytállni. És pontosan tudjátok, hogy a sportolás mit jelent az egészségetek megőrzése, a közösségi élmény szempontjából – fogalmazott.

Hangsúlyozta, hogy ma még a testnevelés órákon kívül a diákoknak talán az 50 százaléka választ magának sportot, de szeretnék, ha ez az arány folyamatosan nőne. Elmondta, hogy Sportoló Nemzet Tanév során nagyon sok programot, lehetőséget fognak kínálni mindazoknak, akik még nem sportolnak.

Radomszki Lászlóné, a Belügyminisztérium fogyatékosságügyi helyettes államtitkára elmondta, hogy számára a tanévnyitó mindig reménnyel teli pillanat, hiszen ez az újrakezdés, az új lehetőségek és közös ünnepek ideje. A tudás, az akarat, a cél, a sport, a szeretet, amelyek együtt képesek átalakítani életünket, és utat nyitni a sikerekhez vezető úton – fogalmazott.

Hozzátette, hogy

különleges küldetése van a FODISZ-nak, fejlődési lehetőséget biztosít a fiataloknak és lehetőséget, hogy sikereket érjenek el. Hozzátette: az államtitkárság célja, hogy támogassa, erősítse azokat a kezdeményezéseket, amelyek a fogyatékossággal élők számára egyenlő esélyeket biztosítanak az élet minden területén, így a sportban is.

Szabó László, a FODISZ elnöke emlékeztetett rá, hogy a tanévnyitó egyben lezárja az előző tanévet, így ezen díjazzák a diákokat és felkészítőiket, akik a fogyatékos diáksportban a legkiválóbb teljesítményeket nyújtották az előző tanévben.