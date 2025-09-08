Európai Egyetemi SportszövetségHankó BalázsMagyarországTestnevelési Egyetemfelsőoktatás

Hankó Balázs: A jó egyetem minőséget, értéket, gerincet ad, teljesítményt jelöl, azaz identitást ad

Az identitás ad gyökereket, hagyományt, kultúrát, tudást, közösséget, otthont, házat, hazát, érvényesülést, küldetést és szolgálatot – mondta a miniszter.

Forrás: MTI2025. 09. 08. 18:48
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (b) és Sterbenz Tamás rektor a nemzeti felsőoktatási tanévnyitó ünnepségen a 100. évfordulóját ünneplő Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen 2025. szeptember 8-án. (Fotó: MTI/Soós Lajos)
A jó egyetem minőséget, értéket, gerincet ad, teljesítményt jelöl, azaz identitást ad – mondta a kultúráért és innovációért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatási tanévnyitó ünnepségen hétfőn Budapesten, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen.

Hankó Balázs köszöntőbeszédében úgy fogalmazott: az identitás ad gyökereket, hagyományt, kultúrát, tudást, közösséget, otthont, házat, hazát, érvényesülést, küldetést és szolgálatot. Identitás nélkül kallódunk, nem tudjuk, kik vagyunk, kiknek vagyunk fontosak, nincs kiért tenni a dolgunkat – hangsúlyozta a miniszter. Kijelentette, hogy az ember kell, hogy tartozzon valahová, mert mindenki alkotni és tenni akar. Nem elsősorban magának, hanem a családjának, a közösségének, végső soron a nemzetének – mondta, hozzátéve: erre vagyunk teremtve, így van a nemzet és identitás kölcsönhatásban egymással.

Hankó Balázs szerint akkor jó egy egyetem, ha a diákjai, oktatói, kutatói büszkék rá, illetve ha egy nemzet büszke rá, egy nemzet szurkol érte. A miniszter beszámolt arról, hogy öt évvel ezelőtt új úton indultak el a magyar felsőoktatás legbátrabb egyetemei. Versenyképességi, hozzáférési fordulat valósult meg. Az intézmények felpörögtek, dinamikusak, identitásuk van, méltán büszke rájuk a nemzet – tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy harmadik éve több mint százezren nyernek felvételt a felsőoktatásba, nő a vállalati bevétel, egyre többen kapnak állami ösztöndíjat, növekszik a tudományos publikációk és szabadalmak száma, valamint a külföldi diákok száma is. Az állam visszaadta tulajdonba az intézményeknek az épületeket, megháromszorozódott a működési támogatás – sorolta, megjegyezve: a magyar fiatalok érdeke a jobb teljesítmény és a jobb finanszírozás.

Hankó Balázs rámutatott: az elmúlt években 600 milliárd forintból újult meg a magyar felsőoktatás, és az elkövetkező években pedig további 1,3 milliárd forint szolgálja majd az egyetemek fejlesztését.

Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára azt emelte ki, hogy nemcsak a versenysportot, de a közösségi sportot is folyamatosan fejleszteni kell. Ezért indították el az idei tanévtől a köznevelésben is a Sportoló nemzet programot, amely arról szól, hogy mindenki számára elérhetővé tegyék az egészségtudatos életmód lehetőségét – tette hozzá.

A cél az, hogy minél több honfitársunkat győzzünk meg a sport fontosságáról, hisz más minőségű életet él az, aki rendszeres fizikai aktivitással tölti ki a mindennapjait

– fogalmazott az államtitkár.

Schmidt Ádám kijelentette, hogy a testnevelő tanár az alapja mindennek, ők tudják már fiatalkorban kialakítani a sport iránti elköteleződést. Fontosnak nevezte továbbá a sportszakemberek, edzők, sportszervezők és menedzserek munkáját is. Az államtitkár úgy fogalmazott: a magyar sportnak égető szüksége van a jól felkészült szakemberekre. A hallgatókhoz fordulva hozzátette: „minden olyan napért kár, amikor a fiatalok nem tesznek meg mindent azért, hogy a lehető legtöbbet tanuljanak. Azt kívánom nektek, hogy ezzel a szellemiséggel éljetek meg minden napot itt az egyetemen” – fűzte hozzá.

Sterbenz Tamás, a 100. évfordulóját ünneplő Testnevelési Egyetem rektora hangsúlyozta: azt várják a hallgatóiktól, hogy a kiválóságot, az egyetemet és Magyarországot képviseljék a következő évtizedekben.

Szavai szerint az intézmény eredményei közül a legfontosabb az a hatás, amit az itt végzett szakemberek, hallgatók, oktatók tettek az országra, a világ sportjára. A rektor kiemelte, hogy az Európai Egyetemi Sportszövetség éremtáblázatán harmadik helyen áll a Testnevelési Egyetem, több mint négyszáz intézmény közül évek óta a legjobb négyben szerepel. Hozzátette: az egyetem elnyerte a Nemzetközi Fair Play Bizottság díját, az Európai Olimpiai Bizottság díját, sporttevékenység kategóriában megkapta az év egyeteme címet a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól, továbbá elnyerte a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség Healthy Campus díját is.

Sterbenz Tamás kitért arra is, hogy soha ennyi képzést nem indítottak angol nyelven, mint most, és soha ennyi országból nem érkeztek hallgatók az egyetemre, mint az idei tanévben. Ez elismerése ez a magyar sporttudománynak, sportdiplomáciának és Magyarországnak – jelentette ki a rektor.

Borítókép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Sterbenz Tamás rektor a nemzeti felsőoktatási tanévnyitó ünnepségen a 100. évfordulóját ünneplő Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen 2025. szeptember 8-án (Fotó: MTI/Soós Lajos)

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

