csecsemőgyilkosságnagydorogicsaládtagpénzrendőrédesanyabizalomvallomás

Nagydorogi csecsemőgyilkosság: nem kell szűkölködnie a börtönben sem a meggyanúsított édesanyának

Pénzzel, csomaggal és „bizalommal” is támogatja a családja azt a fiatal nőt, aki megölhette a kisfiát a nemzeti ünnepen, augusztus 20-án. A nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottjának nem kell szűkölködnie a kalocsai női börtönben, ő mégis magába roskadt.

Munkatársunktól
2025. 09. 12. 13:27
bilincs Pexels
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja, a 25 éves Viktória jelenleg előzetes letartóztatásban van, miután a Szekszárdi Járásbíróság augusztus 23-án elrendelte a fogvatartását szökés, elrejtőzés veszélye, illetve a tanúk befolyásolásának lehetősége miatt. A nő teljesen összeomlott a hír hallatán, ám a családja – főként édesanyja – minden lehetséges módon igyekszik támogatni és biztatni őt. Édesanyja kitart amellett, hogy a lánya ártatlan – írta meg az Origo.

Pénzt küldtek a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottjának (illusztráció)
Pénzt küldtek a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottjának. Képünk illusztráció (Fotó: Kindel Media/Pexels.com)

Az idős nő a minap pénzt küldött Viktóriának, hogy 

a börtönboltban kávét, teát és édességet vásárolhasson, hátha jobb lesz a kedve. 

Az előírások szerint egyszerre legfeljebb tízezer forintot lehet utalni a nevére „kiétkeztetésre”, maximum ennyit kaphatott, ami azért sok pénz a rácsok mögött. Édesanyja ezzel azt szeretné éreztetni, hogy mellette áll annak ellenére, hogy egy másik családtag, az asszony unokájának a megölésével gyanúsították meg.

Ellentmondó vallomásokat tett a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja

A helyi híradások szerint Viktória több, egymásnak ellentmondó vallomást tett korábban: leütésről és gyerekrablásról beszélt, jelenleg viszont már nem hajlandó szóba állni a rendőrökkel. 

Eközben a nyomozók sok bizonyítékot gyűjtöttek be, köztük tanúvallomásokat, elektronikus eszközöket és kamerafelvételeket is vele szemben, de még zajlik a nyomozás. Azt is vizsgálják, lehetett-e bűntársa a csecsemőgyilkosságban.

A nemzeti ünnepen ölhette meg a gyerekét a nő

A rendőrség augusztus 20-án kapott bejelentést egy kéthetes csecsemő eltűnéséről. A gyermek keresését a rendőrök a kutató-mentőkkel közösen, nagy erőkkel kezdték meg, és a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a holttestét;

 az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást az ügyben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekNyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Horváth József avatarja

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu