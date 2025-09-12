Nagydorogi csecsemőgyilkosság: nem kell szűkölködnie a börtönben sem a meggyanúsított édesanyának

A nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja, a 25 éves Viktória jelenleg előzetes letartóztatásban van, miután a Szekszárdi Járásbíróság augusztus 23-án elrendelte a fogvatartását szökés, elrejtőzés veszélye, illetve a tanúk befolyásolásának lehetősége miatt. A nő teljesen összeomlott a hír hallatán, ám a családja – főként édesanyja – minden lehetséges módon igyekszik támogatni és biztatni őt. Édesanyja kitart amellett, hogy a lánya ártatlan – írta meg az Origo.

Pénzt küldtek a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottjának. Képünk illusztráció (Fotó: Kindel Media/Pexels.com)

Az idős nő a minap pénzt küldött Viktóriának, hogy

a börtönboltban kávét, teát és édességet vásárolhasson, hátha jobb lesz a kedve.

Az előírások szerint egyszerre legfeljebb tízezer forintot lehet utalni a nevére „kiétkeztetésre”, maximum ennyit kaphatott, ami azért sok pénz a rácsok mögött. Édesanyja ezzel azt szeretné éreztetni, hogy mellette áll annak ellenére, hogy egy másik családtag, az asszony unokájának a megölésével gyanúsították meg.

Ellentmondó vallomásokat tett a nagydorogi csecsemőgyilkosság gyanúsítottja

A helyi híradások szerint Viktória több, egymásnak ellentmondó vallomást tett korábban: leütésről és gyerekrablásról beszélt, jelenleg viszont már nem hajlandó szóba állni a rendőrökkel.

Eközben a nyomozók sok bizonyítékot gyűjtöttek be, köztük tanúvallomásokat, elektronikus eszközöket és kamerafelvételeket is vele szemben, de még zajlik a nyomozás. Azt is vizsgálják, lehetett-e bűntársa a csecsemőgyilkosságban.

A nemzeti ünnepen ölhette meg a gyerekét a nő

A rendőrség augusztus 20-án kapott bejelentést egy kéthetes csecsemő eltűnéséről. A gyermek keresését a rendőrök a kutató-mentőkkel közösen, nagy erőkkel kezdték meg, és a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a holttestét;

az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást az ügyben.

