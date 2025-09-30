Az Erzsébet híd budai hídfőjénél egy személyautó sofőrje augusztus 17-én nem az útviszonyoknak megfelelően hajtott. A Pest felé tartó jármű megcsúszott a vizes aszfalton, áttért a szembejövő oldalra, ahol egy ideig a forgalommal szemben haladt – írja a rendőrségi portál.
Nem abban a sávban kocsikázott az Erzsébet hídon a fiatalember, amelyikben kellett volna
Ez a videó buktatta le.
A veszélyes manővert két másik autós fedélzeti kamerája is rögzítette. Az internetre felkerült felvétel alapján a BRFK I. Kerületi Rendőrkapitánysága szabálysértési eljárást indított. A sofőrt azonosították, és a közúti közlekedési szabályok megsértése miatt 130 ezer forint pénzbírsággal sújtották, valamint két hónapra eltiltották a járművezetéstől.
A Budapesti Autósok Közössége által közzétett videó itt elérhető.
