  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Nem abban a sávban kocsikázott az Erzsébet hídon a fiatalember, amelyikben kellett volna
budaiforgalomErzsébet hídsofőr

Nem abban a sávban kocsikázott az Erzsébet hídon a fiatalember, amelyikben kellett volna

Ez a videó buktatta le.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 09. 30. 11:48
illusztráció Fotó: Jászai Csaba Forrás: MTVA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Erzsébet híd budai hídfőjénél egy személyautó sofőrje augusztus 17-én nem az útviszonyoknak megfelelően hajtott. A Pest felé tartó jármű megcsúszott a vizes aszfalton, áttért a szembejövő oldalra, ahol egy ideig a forgalommal szemben haladt – írja a rendőrségi portál. 

A veszélyes manővert két másik autós fedélzeti kamerája is rögzítette. Az internetre felkerült felvétel alapján a BRFK I. Kerületi Rendőrkapitánysága szabálysértési eljárást indított. A sofőrt azonosították, és a közúti közlekedési szabályok megsértése miatt 130 ezer forint pénzbírsággal sújtották, valamint két hónapra eltiltották a járművezetéstől.

A Budapesti Autósok Közössége által közzétett videó itt elérhető.


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekszőlő

Bajban a bor

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.