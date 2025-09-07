Nem elég, hogy drogozott, lopott is

Elfogtak a rendőrök egy mátraverebélyi férfit, aki rendszeresen lopott, hogy kábítószert tudjon venni – közölte a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Azt írták, hogy

a férfi tavaly augusztus óta lopott a településen.

Volt, hogy egy házba tört be, de olyan is, hogy egy nyitott autót kötött el, majd amikor megunta a céltalan kocsikázást, akkor a járműben talált mozdítható dolgokat elvitte. Elsősorban pénzre és mobiltelefonokra hajtott, de gyakorlatilag minden könnyen eladható dolog érdekelte. Három lopás miatt keresték a 24 éves férfit, de eddig mindig elmenekült.

Szeptember 3-án fordult a kocka,

akkor egy ház kertjében menekülés közben sikerült elkapni. A zsebében kábítószert találtak. A drogos tolvajt rövidesen letartóztathatják.