Baloldali politológus tette helyre NoÁrékat: gyűlölködtek a gyűlölet ellen tüntetők

Nem mindig volt békés a gyűlölet ellen, a közbeszéd megtisztításáért hirdetett vasárnap esti tüntetés a Hősök terén – mondta Nagy Attila Tibor politikai elemző, aki maga is jelen volt a Loupe színtársulat által rendezett demonstráción.

Nagy Attila Tibor az Ulrtahang Plusz portálnak úgy fogalmazott,

sokszor lehetett hallani a „mocskos Fidesz” rigmust, ami inkább utalt kormányellenes tüntetésre, mint gyűlöletellenesre.

– A bekiabálók nem tartották magukat ahhoz, hogy ne legyen gyűlölködés – mondta az elemző, hozzátéve, a szónokok részéről nem tapasztalt ilyen erős mondatokat, de azért erős kormányellenes hangulat érződött ki a beszédekből. Főként Pottyondy Edina és Kovács Áron szavaiból lehetett érezni, hogy ez egy kormányellenes tüntetés is. Jelezte azt is,

gyűlöletkultúráról beszéltek a felszólalók, a kormányoldalt támogató médiabirodalmat vették célba, azaz nem kizárólag a kormánypártok erkölcsiségét kritizálták, hanem a különböző médiumok erkölcsiségét is lehúzták a mocsokba.

– Ez az ellenzék tüntetése volt. Nem a parlamenti ellenzéké, hanem a kormányváltást szorgalmazó civilek és influenszerek tüntetése volt – mondta, hozzátéve, a parlamenti ellenzéki pártok még ekkora tömeget sem tudnának összehozni. Az elemző úgy vélte, ma az ellenzék nagy részét a tiszások alkotják, a tegnapi megmozduláson is volt belőlük néhány. – A tiszások is kellenek érdemi tüntetéshez, de figyelmeztető, hogy

1,2 millió választópolgár van a fővárosban és tegnap legfeljebb 10-20 ezren lehetettek

– mutatott rá.

Borítókép: Nem is annyira volt gyűlöletmentes a gyűlöletellenesnek hirdetett gyűlés (Forrás: Facebook)