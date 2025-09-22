Rendkívüli

Brutális ütést mérne a magyar vállalkozásokra a Tisza – itt van Magyar Péterék újabb kiszivárgott terve

Baloldali politológus tette helyre NoÁrékat: gyűlölködtek a gyűlölet ellen tüntetők

Nem mindig volt békés a gyűlölet ellen, a közbeszéd megtisztítása érdekében meghirdetett vasárnap esti tüntetés a Hősök terén – fogalmazott a politikai elemző, aki szerint inkább kormányellenes megmozdulás volt a rendezvény. Beszélt arról is, figyelmeztető, hogy Budapest választópolgárainak számához képest elenyészően kevesen voltak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 7:55
Forrás: Nagy Attila Tibor/Facebook
Nem mindig volt békés a gyűlölet ellen, a közbeszéd megtisztításáért hirdetett vasárnap esti tüntetés a Hősök terén – mondta Nagy Attila Tibor politikai elemző, aki maga is jelen volt a Loupe színtársulat által rendezett demonstráción. 

Nagy Attila Tibor az Ulrtahang Plusz portálnak úgy fogalmazott,

 sokszor lehetett hallani a „mocskos Fidesz” rigmust, ami inkább utalt kormányellenes tüntetésre, mint gyűlöletellenesre. 

– A bekiabálók nem tartották magukat ahhoz, hogy ne legyen gyűlölködés – mondta az elemző, hozzátéve, a szónokok részéről nem tapasztalt ilyen erős mondatokat, de azért erős kormányellenes hangulat érződött ki  a beszédekből. Főként Pottyondy Edina és Kovács Áron szavaiból lehetett érezni, hogy ez egy kormányellenes tüntetés is. Jelezte azt is, 

gyűlöletkultúráról beszéltek a felszólalók, a kormányoldalt támogató  médiabirodalmat vették célba, azaz nem kizárólag a kormánypártok erkölcsiségét kritizálták, hanem a különböző médiumok erkölcsiségét is lehúzták a mocsokba. 

– Ez az ellenzék tüntetése volt. Nem a parlamenti ellenzéké, hanem a kormányváltást szorgalmazó civilek és influenszerek tüntetése volt – mondta, hozzátéve, a parlamenti ellenzéki pártok még ekkora tömeget sem tudnának összehozni.  Az elemző úgy vélte, ma az ellenzék nagy részét a tiszások alkotják, a tegnapi megmozduláson is volt belőlük néhány. – A tiszások is kellenek érdemi tüntetéshez, de figyelmeztető, hogy 

1,2 millió választópolgár van a fővárosban és tegnap legfeljebb 10-20 ezren lehetettek

 – mutatott rá.

Borítókép: Nem is annyira volt gyűlöletmentes a gyűlöletellenesnek hirdetett gyűlés (Forrás: Facebook)

 


Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
