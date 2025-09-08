Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti KözpontSzent György Kórházbancsapvízeredmények

NNGYK: Már fogyasztható a csapvíz a székesfehérvári Szent György-kórházban

Nincs szükség tovább a korlátozásra.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a mai napon felszólította a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházat, hogy vonja vissza saját hatáskörében hozott és fenntartott valamennyi vízfogyasztási korlátozó intézkedését.

A vizsgálati eredmények igazolták, hogy a vízbiztonsági engedéllyel rendelkező adagolószivattyú beépítése, a folyamatos fertőtlenítés beállítása, valamint a vízhálózat átmosatása eredményre vezetett azokon a helyeken, ahol rendeltetésszerűen használják a vizes szerelvényeket. Ezért nincs szükség további vízfogyasztási korlátozásokra – fűzték hozzá.


