NNGYK: Már fogyasztható a csapvíz a székesfehérvári Szent György-kórházban

A vizsgálati eredmények igazolták, hogy a vízbiztonsági engedéllyel rendelkező adagolószivattyú beépítése, a folyamatos fertőtlenítés beállítása, valamint a vízhálózat átmosatása eredményre vezetett azokon a helyeken, ahol rendeltetésszerűen használják a vizes szerelvényeket. Ezért nincs szükség további vízfogyasztási korlátozásokra – fűzték hozzá.