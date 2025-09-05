Jó hír a nyugdíjasoknak, már postázzák az élelmiszer-utalványokat + videó

A napokban elkezdték kézbesíteni a harmincezer forintos élelmiszer-utalványokat a postások, ez a folyamat egészen október 15-ig tart majd – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt videójában emlékeztetett, hogy az áruházláncok indokolatlan áremelései miatt Magyarország az időseket és a fogyatékossággal élőket élelmiszer-utalvánnyal segíti.

A borítékban az utalványok mellett Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét is megtalálhatják az érintettek

– jelezte. A főtanácsadó felhívta a figyelmet arra, hogy három darab ötezer forintos, három darab háromezer forintos, két darab kétezer forintos és két darab ezerforintos ív van, rajtuk két-két utalvánnyal, amelyeket a középen található perforáció mentén ollóval vagy kézzel érdemes kettéválasztani. – A nyugdíjasok számíthatnak az Orbán Viktor vezette polgári kormányra – jelentette ki Nyitrai Zsolt.