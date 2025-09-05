Rendkívüli

Megkéseltek egy tanárt, elfogták az elkövetőt

Nyitrai Zsoltélelmiszer utalványnyugdíjas

Jó hír a nyugdíjasoknak, már postázzák az élelmiszer-utalványokat + videó

A postások már kézbesítik a harmincezer forintos élelmiszer-utalványokat az időseknek és a fogyatékossággal élőknek – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt. Az intézkedés célja, hogy az érintett két csoport kevésbé legyen kiszolgáltatva az áruházláncok indokolatlan áremeléseinek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 05. 13:01
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A napokban elkezdték kézbesíteni a harmincezer forintos élelmiszer-utalványokat a postások, ez a folyamat egészen október 15-ig tart majd – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt videójában emlékeztetett, hogy az áruházláncok indokolatlan áremelései miatt Magyarország az időseket és a fogyatékossággal élőket élelmiszer-utalvánnyal segíti.

A borítékban az utalványok mellett Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelét is megtalálhatják az érintettek

– jelezte. A főtanácsadó felhívta a figyelmet arra, hogy három darab ötezer forintos, három darab háromezer forintos, két darab kétezer forintos és két darab ezerforintos ív van, rajtuk két-két utalvánnyal, amelyeket a középen található perforáció mentén ollóval vagy kézzel érdemes kettéválasztani. – A nyugdíjasok számíthatnak az Orbán Viktor vezette polgári kormányra – jelentette ki Nyitrai Zsolt.

 

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh László)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság
idezojelekKína

A történelemből merítve építsük a jövőt és őrizzük a békét

Gong Tao nagykövet, Kínai Népköztársaság avatarja

Gong Tao, a Kínai Népköztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének írása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu