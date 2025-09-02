Pénzmosót számoltak fel, online csalásokra épült a bűnszervezet

Pénzmosás miatt emelt vádat egy online csalásokat támogató és az abból származó pénzek felvételét végző bűnszervezet tagjai ellen – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség.

A beszámoló szerint a bűnszervezet irányítója egy ukrán–magyar kettős állampolgár volt: a férfi tartotta a kapcsolatot az online csalások egyik elkövetőjével, akinek továbbította a bűnszervezet által szerzett, célszámlaként használható bankszámlák adatait, majd hozzá érkeztek vissza a bankszámlákról felvett összegek is, amelyeket – a részesedésük levonását követően – eljuttatott megbízójának.

A bűnszervezet második szintjén öt férfi –köztük két ukrán–magyar kettős állampolgár – állt; ők kutatták fel és irányították a célszámlaként használható, bankszámlával rendelkező, valamint a pénzt felvevő személyeket, beszerezték a folyamatosan cserélt SIM-kártyákat, illetve biztosították az ATM-ek megközelítéséhez használt autókat.

A szervezet harmadik szintjén álló két férfi feladata a készpénzek felvétele volt. Az elkövetésben viszont eseti jelleggel további 27 ember is vett részt, akik vagy készpénzt vettek fel, vagy az online csalásokból érkező pénzek fogadására használt bankszámlákat biztosították. A vádhatóság szerint:

az elkövetők 29 online csalásból származó, összesen több mint 300 millió forint átutalását tették lehetővé bankszámlákra.

A legnagyobb, 100 millió forint összeghez azonban az elkövetők nem jutottak hozzá, mert készpénzfelvételi kérésüket a bankautomata elsőre elutasította, majd másodjára – egy a bankszámlán lévő inkasszó miatt – a kártyát is elnyelte. Mire a pénzt egy másik számlára átutalták volna, az összeget a nyomozó hatóság lefoglalta.

A főügyészség 23 emberrel – köztük nyolc bűnszervezeti taggal – szemben emelt vádat, míg 13 ember ellen feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmazott. A bűnszervezet vezetőjét 18 rendbeli, bűnsegédként elkövetett csalással és egyrendbeli, folytatólagosan, üzletszerűen, különösen nagy értékre, felbújtóként elkövetett pénzmosással vádolják.

Az ügyben a Kecskeméti Törvényszék dönt.