Orbán Balázs: Migráció ügyében mi nem bízunk senkiben! + videó

A migráció ügyében én magunkon kívül nem bízok senkiben – idézte fel egy videós posztban Orbán Balázs a miniszterelnök szavait.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 9:13
Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Egy, az illegális migrációval kapcsolatos posztban idézte fel Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, hogy milyen kihívásokat jelent Európa számára a migráció.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A politikai igazgató a miniszterelnök nyilatkozataiból összevágott videóban idézte fel a tíz évvel ezelőtt történteket. A miniszterelnök szavai emlékeztetnek: akkor még a DK volt az ellenzék vezetője: a párt a „röszkei csata” idején arról beszélt, hogy a migráció nem is jelent gondot, hogy csupán „álproblémáról” van szó, amit „belpolitikai célokól eltúloz a miniszterelnök”, majd azt ígérte, hogy ők is fellépnek a migrációval szemben.

„Néztem Brüsszelben, hogyan szavaznak: hát úgy, mint a Tisza. A Tisza megszavazza Brüsszelben például a katasztrofális migrációs paktum gyorsított bevezetését. A Tisza ugyancsak Brüsszelben a migránsok emelt összegű közvetlen anyagi támogatását megszavazta. Nincs egyetértés migrációügyben– – hangsúlyozta Orbán Balázs videóösszeállításában a miniszterelnök.

A dolog az úgy áll, hogy ha nemzeti kormány van, amely nem fél, sőt, bátor és szembeszáll Brüsszellel, akkor nincsenek migránsok és biztonság van, ha Brüsszel-párti kormány lesz Magyarországon, akkor lesz migráció és nem lesz többé biztonság

– mutatott rá a kormányfő. 


Borítókép: Orbán Balázs (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

