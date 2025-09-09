Rendkívüli

Megvolt a történelmi kézfogás Szoboszlai Dominik és Cristiano Ronaldo között

miniszterelnökPuskás ArénaOrbán ViktorWilli

Orbán kezd a portugálok ellen + videó

A miniszterelnök nyugtázta a dolgot.

Magyar Nemzet
2025. 09. 09. 20:22
A magyar válogatott zsúfolt lelátók előtt fogadja Portugáliát a Puskás Arénában. Fotó: Ladóczki Balázs
Bent vagyok a kezdőben? – kérdezte viccesen Orbán Viktor, aki nemrég érkezett meg a Puskás Arénába, ahol a magyar fociválogatott ma a portugálokat fogadja. A miniszterelnök által posztolt videó szerint valaki felvilágosítja, hogy egy Willi nevű névrokona szerepel a kezdőcsapatban. – Elfoglalta a helyemet? – kérdezte nevetve Orbán. A kormányfő a videóhoz azt írta: Legalább egy Orbán a kezdőben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
