Bent vagyok a kezdőben? – kérdezte viccesen Orbán Viktor, aki nemrég érkezett meg a Puskás Arénába, ahol a magyar fociválogatott ma a portugálokat fogadja. A miniszterelnök által posztolt videó szerint valaki felvilágosítja, hogy egy Willi nevű névrokona szerepel a kezdőcsapatban. – Elfoglalta a helyemet? – kérdezte nevetve Orbán. A kormányfő a videóhoz azt írta: Legalább egy Orbán a kezdőben.
Orbán kezd a portugálok ellen + videó
A miniszterelnök nyugtázta a dolgot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nem marad következmények nélkül a kötcsei gyűlölet, feljelentést tett a közmédia
Lépett az MTVA.
Orbán Viktor: Hajrá magyarok!
Hangulatvideóval jelentkezett a válogatott mai mérkőzése előtt Orbán Viktor.
Nemzeti színekben ragyog az Art Geo Palota a Magyarország–Portugália mérkőzés miatt
Az Art Geo Palota díszkivilágítást kap a világbajnoki selejtező alkalmából.
„Ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, beengednék az illegális migránsokat”
A nemzeti kormány megvédi a magyar embereket az illegális migrációtól – hangsúlyozta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Nem marad következmények nélkül a kötcsei gyűlölet, feljelentést tett a közmédia
Lépett az MTVA.
Orbán Viktor: Hajrá magyarok!
Hangulatvideóval jelentkezett a válogatott mai mérkőzése előtt Orbán Viktor.
Nemzeti színekben ragyog az Art Geo Palota a Magyarország–Portugália mérkőzés miatt
Az Art Geo Palota díszkivilágítást kap a világbajnoki selejtező alkalmából.
„Ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, beengednék az illegális migránsokat”
A nemzeti kormány megvédi a magyar embereket az illegális migrációtól – hangsúlyozta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának államtitkára.