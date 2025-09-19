Orbán Viktor: A barátság a politikában is számít

A barátság a politikában is számít – mondta a miniszterelnök pénteken azzal kapcsolatban, hogy szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt.

Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában felidézte, még elnökjelöltsége idején állapodott meg Donald Trumppal arról, hogy a Magyarországgal szembeni, a baloldal által bevezetett büntetéseket kitörlik a rendszerből. Úgy folytatta, nagy a hajó, amíg átmegy az Egyesült Államok bürokráciáján egy ilyen döntés, ahhoz kell néhány hónap, de

Donald Trump betartotta a szavát és visszaadta a magyaroknak a szabad mozgás, a vízum nélküli beutazás lehetőségét.

Emlékeztetett arra, még a Biden-adminisztráció döntött úgy, hogy miután Magyarország se a migráció, se a gender, se a háború ügyében nem ért egyet az amerikai demokratákkal, akkor jól oldalba vágnak bennünket.

Hozzátette, nem kicsi azok száma, akiknek dolguk volt az Egyesült Államokban, ott tanultak vagy üzletet kötöttek, és számukra ez egy nagyon kellemetlen intézkedés volt, egy olyan büntetés, ami fájt.