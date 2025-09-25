Orbán Viktor: A hősök nem mindig két lábon járnak

„A hősök nem mindig két lábon járnak” – írta az Országos Mentőszolgálat egyik bejegyzéséhez Orbán Viktor.
A miniszterelnök figyelmét ezúttal egy hős kutya keltette fel.
A mentőszolgálat arról számolt be, hogy
egy idős nőhöz riasztották az ercsi mentőgépkocsit,
aki kutyasétáltatás közben esett el.
„Bajtársaink perceken belül helyszínre értek és megkezdték a csuklósérült nő ellátását, azonban egy aggódó hozzátartozó egy tapodtat sem volt hajlandó elmozdulni a nő mellől.
A hölgy kutyusáról, Teóról van szó,
aki ugyan nagyon barátságos volt bajtársainkkal és türelmesen figyelte a vizsgálatokat, arról hallani sem akart, hogy akár egy pillanatra is magára hagyja gazdiját” – számoltak be az esetről.
Később kiderült, hogy a sérült az utca végén, csupán néhány percre lakik a baleset helyszínétől. Így a mentősök végül hazavitték Teót, ahol a nő férje már ki tudta csalogatni a mentőből. A sérültet ezután stabil állapotban szállíthatták kórházba.