Orbán Viktor: Indul a parlamenti meló

„Első ülésnap, indul a parlamenti meló. Ideje volt. Tavasz óta annyi minden történt, mint máskor évek alatt. A napirend előtt mindenről beszámolok, és – kellő szerénységgel – azt is elmondom, hogyan lesz Magyarország a változások győztese” – írta hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor. A miniszterelnök arra szólított fel mindenkit: merjük naggyá tenni Magyarországot!

Ahogyan arról beszámoltunk: háromnapos üléssel kezdi őszi rendes ülésszakát a parlament: már ma megválaszthatják a képviselők az alapvető jogok biztosát, és a tervek szerint húsz mentelmi ügy is terítékre kerül.

Az ülésen a képviselők megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Sirály Péter (MSZP) és Alexa György (MSZP) volt országgyűlési képviselőkről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.

A képviselők a kormány tagjait interpellálják több mint egy órán keresztül.

A parlament várhatóan húsz mentelmi ügyet tárgyal meg, és döntést is hoz ezekről.

A őszi ülésszak első napján megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, továbbá kérdéseket is feltehetnek a képviselők.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)