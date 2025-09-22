Ma kezdődik a parlament őszi ülésszaka

Háromnapos üléssel kezdi őszi rendes ülésszakát a parlament. Hétfőn megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, és a tervek szerint húsz mentelmi ügyet is megvitatnak a képviselők.

Országház (Forrás: Wikipédia)

Az Országgyűlés honlapján olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. A képviselők megemlékeznek a közelmúltban elhunyt Sirály Péter (MSZP) és Alexa György (MSZP) volt országgyűlési képviselőről, majd napirend előtti felszólalások hangzanak el.

A képviselők a kormány tagjait interpellálják több mint egy órán keresztül.

Titkos szavazáson megválaszthatják az alapvető jogok biztosát, valamint – ha a feltételek fennállnak – az ombudsman Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesét is.

Az ombudsman személyére a köztársasági elnök tesz javaslatot, a jelöltet az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával hat évre választják meg. Sulyok Tamás köztársasági elnök július elején Juhász Imre volt alkotmánybírót, az Alkotmánybíróság nyugalmazott elnökét jelölte az alapvető jogok biztosának. A nemzetiségek jogainak védelmét ellátó ombudsmanhelyettest az alapvető jogok biztosának javaslatára választja meg az Országgyűlés kétharmados többséggel, hat évre.

A választás után a parlament várhatóan húsz mentelmi ügyet tárgyal meg, és döntést is hoz ezekről. Hét esetben Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezték, de több frakciótársának mentelmi ügye is napirendre kerül. Lőcsei Lajos mentelmi jogának felfüggesztését öt esetben kezdeményezték, Tompos Márton három, Tóth Endre két, Gelencsér Ferenc és Sebők Éva pedig egy-egy ügyben féltheti a mentelmi jogát. Ugyancsak megvitatják Tordai Bencének, a Párbeszéd frakcióvezetőjének mentelmi ügyét.

A őszi ülésszak első napján megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, továbbá kérdéseket is feltehetnek a képviselők.

Borítókép: A képviselők szavaznak az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. június 17-én (Fotó: MTI/Kovács Attila)