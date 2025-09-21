Orbán Viktor gratulált a józsefvárosi győztesnek

Budapesten is győzelem: 52-42 – írta a miniszterelnök a közösségi oldalán, miután Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP jelöltje 52 százalékos eredménnyel megnyerte a józsefvárosi időközi választást.

Kozma Lajos a kampányban (Forrás: Facebook)

Gratulálok, Kozma Lajos, hajrá, Józsefváros!

– üzente Orbán Viktor az új önkormányzati képviselőnek.

Az érdem a józsefvárosiaké – hangsúlyozta bejegyzésében Kozma Lajos, és köszönetet mondott a kormányfő elismerő szavaiért.

– Boldog vagyok, hogy ezzel a csapattal nyerni tudtunk, nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki részt vett a kampányban – mondta a lapunknak Kozma Lajos.

– Bebizonyítottuk, hogy nem lehet se minket, se a józsefvárosi szavazókat ostobának nézni.

Azt gondolták, hogy hazugságokkal meg lehet vezetni az embereket.

Nagyon hálás vagyok mindenkinek, és felkészültem a munkára – közölte az új képviselő.

Mint ismert, Kozma Lajos ellenfele nőverési botrányba keveredett, a kampány alatt ezt a baloldal végig tagadta. Ráadásul a kormánypárti jelölt egy olyan körzetben nyert, ahol a drog mindennapos probléma. Ezzel lesz dolga a Fidesz–KDNP frakciójának, mert Pikó Andrásék nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel.

Kozma Lajos és csapata (Forrás: Facebook)

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint

Kozma Lajos 518 érvényes szavazatot kapott, míg vetélytársai közül Balázs Andrásra (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) 419-en, a független Simon Györgyre 54-en voksoltak

a vasárnapi időközi választáson. A VIII. kerületi 9-es egyéni választókerület 4604 választópolgára közül 998 élt a szavazati jogával, heten érvénytelen szavazatot adtak le.