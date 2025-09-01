Rendkívüli

Ezt üzente Orbán Viktor az iskolásoknak

Túl vannak az iskolások az új tanév első napján.

2025. 09. 01. 16:30
Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor a közösségi oldalán üzent az új tanévet kezdő iskolásoknak. A miniszterelnök az első tanítási nap végén azt írta:

Kitartás, már csak 291 nap a nyári szünetig!

Minden adott, hogy még jobb tanévünk legyen, mint amilyen az előző volt – ezt már Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára jelentette ki a Harcosok órája című online műsorban. Rétvári Bence azt mondta, nem volt egyszerű a nyár, a viharok több száz káreseményt okoztak Magyarországon, de a károkat elhárították, a tankönyvek megérkeztek, az iskolák el tudtak indulni, sok helyen jóval jobb körülmények között, mint tavaly.

