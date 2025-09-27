Orbán Viktor: Kezdjük el megszokni: magyar BMW + videó

Orbán ViktorDebrecenbmw

A mi adórendszerünk nem fojtja meg a vállalatokat.

2025. 09. 27. 7:29
Fotó: Vida Márton Péter
„Éveken át dolgoztunk azon, hogy Debrecent is felrakjuk az autógyártás térképére. Kellett hozzá a helyiek tehetsége, a befektetéseket ösztönző gazdasági környezet, és mindenekelőtt kellett hozzá Európa legjobb adórendszere” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette, 

a magyar adórendszer nem bünteti azt, aki többet akar dolgozni és többet akar keresni.

„A mi adórendszerünk nem fojtja meg a vállalatokat. A mi adórendszerünk támogatja a családokat. 

Aki többkulcsos, progresszív adóról, társaságiadó-emelésről és a családi adókedvezmények elvonásáról konspirál brüsszeli szalonokban, az valójában Magyarország jövőjét teszi kockára.

Azt a 21. századi, győztes Magyarországot, aminek egyik ékköve a világ legmodernebb BMW-gyára, Debrecenben” – tette hozzá Orbán Viktor, aki megjegyezte:

„Debrecenben elindult a legújabb BMW-modell gyártása. Kétmilliárd eurós zöldberuházás, digitalizált, MI-alapú gyártás, csak elektromos modellek, zéró károsanyag-kibocsátás. 21. század.”

Megírtuk, hivatalosan is átadták a BMW debreceni gyárát, amely több mint 820 milliárd forintos beruházással az elektromosautó-gyártás hazai központjává válik. Az eseményen Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott, amelyben közölte: mi nem sarcoljuk, hanem díjazzuk a beruházást. A cégeknek nem parancsolni kell, hanem velük együtt kell dolgozni.

Borítókép: A debreceni BMW-gyár átadóünnepsége (Fotó: Hajdú-bihari Napló/Vida Márton Péter)


