Tömeg fogadta Orbán Viktort + videó

Rengetegen várták a miniszterelnököt Lőkösházán, ahová átadóünnepségre érkezett Lázár János társaságában. A látogatásról hangulatos videót osztott meg Orbán Viktor a közösségi oldalán.
Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden Lőkösházára látogatott, ahol részt vettek a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal átadóünnepségén. Lázár János a közösségi oldalán ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy a kormány Alföld-programja újabb mérföldkőhöz érkezett:
átadták a 75 kilométer hosszúságban megújult Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonalat.
– Kellő szerénységgel, de azért büszkén mondom, hogy a Fidesz–KDNP az egyetlen olyan politikai közösség, amelynek van Alföld-programja – jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta, idén befejezik az M44-es autópályát, ami Békéscsabát köti össze az M5-ös autópályával. Tervezés alatt van az M47-es autóút, épül az M4-es, amit még Berettyóújfaluig kell meghosszabbítani.
Vasút is épül, a most átadott 30 kilométeres szakasz mellett, épül a Szeged–Kiskunfélegyháza vonal is, ehhez még hozzájön a Budapest–Belgrád vonal is, ami szintén kiszolgálja majd az Alföldet.
Borítókép: Orbán Viktor és Lázár János útban Lőkösháza felé (Forrás: Facebook)