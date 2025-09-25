Tömeg fogadta Orbán Viktort + videó

Rengetegen várták a miniszterelnököt Lőkösházán, ahová átadóünnepségre érkezett Lázár János társaságában. A látogatásról hangulatos videót osztott meg Orbán Viktor a közösségi oldalán.

Orbán Viktor és Lázár János úton az átadásra (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher)

Mint arról beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden Lőkösházára látogatott, ahol részt vettek a Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal átadóünnepségén. Lázár János a közösségi oldalán ezzel kapcsolatban emlékeztetett, hogy a kormány Alföld-programja újabb mérföldkőhöz érkezett:

átadták a 75 kilométer hosszúságban megújult Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonalat.

– Kellő szerénységgel, de azért büszkén mondom, hogy a Fidesz–KDNP az egyetlen olyan politikai közösség, amelynek van Alföld-programja – jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök elmondta, idén befejezik az M44-es autópályát, ami Békéscsabát köti össze az M5-ös autópályával. Tervezés alatt van az M47-es autóút, épül az M4-es, amit még Berettyóújfaluig kell meghosszabbítani.

Vasút is épül, a most átadott 30 kilométeres szakasz mellett, épül a Szeged–Kiskunfélegyháza vonal is, ehhez még hozzájön a Budapest–Belgrád vonal is, ami szintén kiszolgálja majd az Alföldet.

Borítókép: Orbán Viktor és Lázár János útban Lőkösháza felé (Forrás: Facebook)