Orbán Viktor: A valóság a mi oldalunkon áll, ezért fogjuk megnyerni a választásokat

Orbán Viktor az Országgyűlés őszi ülésszakának a nyitónapján napirend előtti felszólalásban tájékoztatta a képviselőket a kormány két ülésszak között végzett munkájáról. A miniszterelnök beszédéről lapunk beszámolt, a parlamenti frakcióvezetők megjegyzéseire pedig a kormányfő viszontválaszában reagált.

– A valóság tagadása nem segít, nem érdemes Budapestet, mint egy kudarcot bemutatni, miközben a főváros az Európai Unió fejlettségének a 160 százalékán áll – válaszolta Orbán Viktor Toroczkai Lászlónak, a Mi Hazánk elnökének a felszólalására. A miniszterelnök szerint indokolatlan volt, amikor Toroczkai a gyermekszám alakulásáról beszélt, ugyanis a családbarát fordulat nélkül 180 ezer gyermekkel kevesebb született volna 2010 óta.

Többen is érintették a bűncselekmények számát, aminek kapcsán a kormányfő megjegyezte, hogy rendőrséget támadni nem célszerű. A rendőrség jól végzi a munkát és eredményesek – tette hozzá.

Mint jelezte, hasonló a helyzet az orvosokkal, majd emlékeztetett, hogy hogy 2010-ben tizezer lakosra 34 orvos jutott, most pedig 44 jut.

Az embercsempészek elengedéséről szólva azt mondta, nem kiengedik őket, hanem kitolják az országból, mert a kormány nem akarja, hogy a magyar adófizetők tartsák el őket.

Ha visszatérnek, akkor kétszeres büntetést kapnak, ezért nem jön vissza egy sem.

A nyugdíjasokat érintő kérdésekről szólva Arató Gergely kormány érintő megjegyzéseire azt mondta: nem értette a megjegyzéseket, mert korábban ők vették el a 13. havi nyugdíjat. Ezt a konzervatív kormány adta vissza. Ez a DK- Fidesz meccs állása a kormányfő tájékoztatása szerint. A miniszterelnök kijelentette: a valóság az ő oldalukon áll, ezért meg is fogják nyerni a következő választást.

A miniszterelnök a Szőlő utcai gyermekvédelmi eset kapcsán jelezte: Dobrev Klára sajtónak tett nyilatkozata minden olyan valóságalapot nélkülöz, amely megalapozna bármilyen jogi eljárást.

Ez egy sunyi, a kommunista időket idéző rágalomhadjárat a kormány kiszemelt tagjaival szemben

– tett hozzá.

Orbán Viktor leszögezte, hogy a kormány minden tagja nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt áll, és garantálta, hogy mindenki, aki megtámadta a kormánytagokat, a megfelelő jogi eljárással fogja szemben találni magát.